Prosegue la catena di vittorie per la Nuova Matteotti Corato che a casa della New Virtus Mesagne centra il quinto successo consecutivo nella Poule Promozione, girone A. 69 – 76 è l’eloquente traduzione in termini numerici di quella che è stata una partita molto combattuta da entrambe le parti. A Mesagne il merito di averci creduto fino in fondo e essere riuscita, nell’ultimo quarto, a limare un parziale altrimenti pesante e immeritato.



Per lo starting five Cadeo sceglie Cipri, Aldo Gatta, D’Introno, Jarrett e Mazzilli. L’inglese è subito protagonista con un gioco da tre punti che apre le marcature. Seguono minuti di agonismo nei quali, però, si produce poco e nulla tanto che, dopo quattro minuti, il punteggio è di 3 – 3. Ci pensa Aldo Gatta dai 6,75 a sbloccare la situazione. È in difesa, tuttavia, che la NMC fa la differenza e per i brindisini arrivare in area è davvero difficile. Ma il finale di quarto è tutto gialloblu e i padroni di casa recuperano e pareggiano, 16 – 16.

La seconda frazione si apre con due giocate spettacolari di Jarrett, il migliore dei suoi fino a questo momento, che consentono a Corato di rimettere la testa avanti. Mesagne non ci sta e risponde colpo su colpo. La partita si infiamma e diventa punto a punto ma l’impressione è che la NMC abbia un controllo maggiore. Infatti, nella seconda parte di quarto, Mazzilli fa la voce grossa nel pitturato e non solo. Ben 9 i punti del lungo coratino che consentono ai suoi di allungare. Si va al riposo lungo sul 29 – 39.

La pioggia battente sembra bagnare le polveri dei giocatori in campo. Nei primi minuti del terzo periodo sono solo 6 i punti segnati, e tutti a firma NMC. I padroni di casa perdono palloni e subiscono l’aggressività difensiva dei viaggianti. Mazzilli nel pitturato fa da padrone e la NMC allunga inesorabilmente. Al quinto minuto il mini-parziale è 0 – 12. Per la New Virtus è l’esterno Tortorella a bloccare la situazione con due conclusioni da tre punti. Corato, però, non si lascia impressionare e continua a gestire con una certa tranquillità. All’ultimo mini-break il segnapunti dice 41 – 60.

Per l’ultima frazione Mesagne prova con il pressing a tutto campo ma Aldo Gatta dal periodo è implacabile. I gialloblu non sembrano impressionarsi e in contropiede realizzano punti importanti per restare a galla. La NMC accusa qualche difficoltà di troppo nel battere l’asfissiante difesa a uomo mesagnese e i padroni di casa accorciano ulteriormente. A tre minuti dal termine sono 11 le distanze che separano le due squadre, 49 - 60. Ma le speranze brindisine si infrangono nelle mani dell’incontenibile Jarrett che vola al ferro inchiodando la quinta vittoria consecutiva per la Nuova Matteotti Corato. A Mesagne finisce 69 – 76 con Corato che pensa già al big match di domenica contro Cerignola.

Parziali:

16 – 16, 29 – 39, 41 – 60, 69 – 76.

Tabellini:

Gatta A. 18, Laquintana 3, Cipri 4, Gatta C., D’Introno 2, Jarrett 23, Di Bartolomeo 4, Scaringella 2, Mazzilli 20, Lamura ne.