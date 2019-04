La Nuova Matteotti Corato scrive la storia. Le ragazze della serie C femminile, con la vittoria contro I Delfini Monopoli, in gara 3 dei playoff, conquistano la promozione in B. Un anno di sacrifici, sudore, fatica e tantissime gare, regala oggi il traguardo tanto sognato e ripaga dei sacrifici compiuti da tutto il team biancoblu in una stagione sportiva da incorniciare.



Grande festa ieri sera al PalaLosito dove la squadra di coach Fabrizio ha rimandato a casa a mani vuote la squadra ospite per 57-45, aggiudicandosi così il titolo di campione regionale.

Sono servite tre gare per agguantare la promozione al cospetto di una formazione che, proprio come la Nuova Matteotti, voleva scalare la vetta a tutti i costi. Ma il match di ieri sera ha sorriso soltanto alla squadra che più ci ha creduto, fino all’ultimo secondo, tenendo d’occhio e ben a mente l’obiettivo.

Quello di ieri sera è stato un big match a tutti gli effetti, per l’aria del PalaLosito, per la tensione in campo, per il pubblico presente e soprattutto per l’alta posta in palio. Da un lato, il Corato che non vuole sprecare la chance sul parquet di casa, dall’altro Monopoli, che desidera siglare il colpo in trasferta.

Il primo quarto, infatti, sorride alle ospiti, che giocano con astuzia in fase offensiva. Corato reagisce ma sembra essere intimorito dalla pressione psicologica. Il tabellone dice 15-11 per Monopoli, e coach Fabrizio suona la carica alle sue lottatrici.

Si torna in campo e la Nuova Matteotti gioca un’altra pallacanestro, con rapidità e scaltrezza nella metà d’attacco, e usando fisico e tecnica in fase difensiva. Le biancoblu ingranano la marcia giusta, Monopoli accusa il colpo e cerca di agguantare la padrona di casa che, ormai, è lanciata a folle velocità verso la fine del quarto con il punteggio a proprio favore. 27-20 e si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo.

Lo score degli ultimi due quarti sorride a un Corato saldo, sempre in vantaggio e sicuro dei propri mezzi. Nulla può minare la stabilità psicologica delle ragazze che hanno tirato fuori le unghie per conquistare ciò che si meritano. Non c’è molto da aspettare per sentire finalmente risuonare quel fischio tanto desiderato, dal suono diverso, un suono che porta con sé il sapore della serie B.

Il tabellone segna 57-45 e le ragazze sono già al centro del campo a festeggiare, fra abbracci, sorrisi, grida di felicità e lacrime di gioia per un anno sportivo indimenticabile targato Nuova Matteotti Corato.

I tabellini

NMC - Delfini Monopoli: 11-15, 27-20, 46-29, 57-45.

Tabellini: Mangione 11, Di Terlizzi 3, Pisicchio 5, Maggiulli n.e., Annoscia, Rinaldi 6, Amorese 9, Gatta 4, Lenzu, De Gennaro 11, De Nicolo 8.