Il minibasket pugliese fa festa al PalaLosito

Domenica 7 aprile a partire dalle 9 nel PalaLosito, si terrà la prima festa regionale di minibasket pugliese, riservata alle categorie "pulcini e paperine" (classi maschili 2012/2013, classi femminili 2011/2012/2013). La manifestazione è organizzata dal Comitato Regionale Puglia in collaborazione con il Basket Corato.



Diciannove squadre, cinque province coinvolte (tutte tranne quella di Lecce) e 255 iscritti: questi i numeri di questo grande evento interamente dedicato ai minicestisti del nostro territorio.

Alle 9.30 il raduno, poi due ore di attività ludiche, con il parquet del PalaLosito diviso in otto percorsi, per permettere a più bambini contemporaneamente di scendere in campo. Il tutto sotto gli occhi vigili degli istruttori neroverdi.

Queste le squadre partecipanti: Ad Turentum Trani, Green Club Ruvo, MarLu Bk Santo Spirito, Pol. Bk Bitritto, Bk Corato, Ballers Molfetta, Sporting Bitonto, SG Angiulli, NMC Corato, Fortitudo Trani, Virtus Bitonto, Bulls Bk Bisceglie, Cestistica Normanna, Olimpia Gioia, AP Monopoli, Fenice Foggia, Nuova Pallacanestro Mottola, ASD Basket Fasano, Murgia Basket Santeramo.

Al termine delle attività poi, spazio al basket spettacolo con l'atleta ex Ceglie Kevin Lescott, che delizierà la platea neroverde con alcuni numeri del suo repertorio da dunker.