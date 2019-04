​Basket, contro San Severo sarà giornata "pro Corato"

Definite le disposizioni organizzative per il match di domenica 7 aprile dell'Adriatica Industriale Basket Corato contro San Severo.



Essendo indetta la giornata "Pro Corato", il biglietto avrà un costo unico di 10 euro; per gli abbonati (curva inclusa) avrà un costo di 7 euro. Il biglietto ridotto sarà riservato ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni e avrà un costo di 5 euro, mentre gli under 11 entrano gratis.

Coloro che possiedono l'abbonamento con posto numerato, avranno accesso al posto indicato sul proprio abbonamento. Per usufruire dello sconto, gli abbonati dovranno esibire la propria tessera al botteghino.

Non saranno ammessi ingressi di favore o accrediti di alcun tipo. Per le tessere munite di timbro SIAE in corso di validità, le tessere Lega e gli accrediti stampa (uno per testata giornalistica), le richieste dovranno pervenire entro e non oltre la mezzanotte di venerdì 5 aprile all'indirizzo email Segreteria@asbasketcorato.it

Ai tifosi avversari saranno destinati 82 biglietti, pari al 10% della capienza totale dell'impianto coratino.

I biglietti saranno venduti in prevendita da martedì a venerdì dalle 18 alle 20 e sabato dalle 11 alle 12.