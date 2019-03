Nmc a Maglie con un solo imperativo: vincere

Grande attesa in casa Nmc per l’ultima giornata di andata della Poule Promozione, girone A. Domenica, alle ore 18.30, la Nuova Matteotti Corato sarà impegnata nella lunga trasferta salentina, in quel di Maglie, per affrontare la Polisportiva Tre Anelli.



Capitan Di Bartolomeo e compagni, sulle ali di un ritrovato entusiasmo, sono determinati più che mai a ripetere le straordinarie prestazioni delle ultime due uscite. Infatti, dopo la monumentale vittoria interna contro la Mens Sana Mesagne, ma ancor prima, a Foggia, i coratini hanno capito di poter essere dominanti in questo girone. La situazione, alla vigilia del giro di boa, vede Corato al secondo posto solitario, sulla scia della capolista Cerignola, vincente proprio contro Maglie nella scorsa giornata per 102 – 42. Si va delineando, già da ora, una volata a due con gli ofantini in vantaggio di due punti in classifica e con una differenza canestri importante.

Tuttavia la strada da percorre è ancora lunga per tutte le squadre impegnate. Il percorso della Poule Promozione può riservare bivi ciechi e insidie nascoste che potrebbero capovolgere la situazione. Alta è la pressione per chi ha tanto da vincere e altrettanto da perdere. Serve, dunque, mantenere un altissimo livello di concentrazione per assicurarsi il risultato.

La Tre Anelli Mesagne, al momento chiude la classifica con una sola vittoria all’attivo, arrivata proprio nel debutto di Poule Promozione a casa della Mens Sana Mesagne. Nella stagione regolare i salentini si sono classificati al sesto posto del girone B totalizzando venti punti. Per quanto sia altamente improbabile, la matematica ancora non condanna i magliesi all’esclusione dalla corsa alla C Silver. Ragion per cui, le guardie Caggiula e Mininanni, principali terminali offensivi, saranno un ostacolo duro da affrontare.

La NMC, d’altro canto, non ha alcuna intenzione di perdere altri metri lungo la strada e arriverà a Maglie con le idee estremamente chiare. Vincere con un’altra prestazione super. La palla a due è prevista alle ore 18.30. Arbitreranno i signori Simone Pocognoni di Leporano (TA) e Fabio Perrone di Taranto.