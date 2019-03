Adriatica Industriale, a Catanzaro per consolidare il sesto posto

Dopo l'autorevole vittoria ottenuta domenica contro Porto Sant'Elpidio, Corato va in Calabria, precisamente a Catanzaro, per la penultima trasferta della regular season. La classifica deficitaria dei giallorossi e le splendide coste calabresi, non devono ingannare: i neroverdi non andranno a Catanzaro per una gita di piacere e dovranno sudare e lottare 40' per avere la meglio su un avversario sicuramente meno dotato, ma che venderà cara la pelle davanti ai suoi tifosi.



Qui Corato. Quella di domenica contro Porto Sant'Elpidio è stata la quarta vittoria di fila (non era mai successo in stagione) e Corato non vuole fermarsi proprio adesso. Le indicazioni dell'ultimo match sono positivissime, i neroverdi hanno mostrato cinismo nei momenti topici e capacità di soffrire quando l'avversario attaccava all'arma bianca. Tutti a disposizione per la trasferta più a sud del torneo, con un solo imperativo: vincere prima del doppio derby finale tutto da vivere contro San Severo e Bisceglie. Da segnalare anche il ritorno al PalaPulerà di Daniele Dell'Uomo, che prima di vestire neroverde ha sposato la causa calabrese per più di un girone, con ottimi numeri.

Qui Catanzaro. Situazione diametralmente opposta in casa Mastria Vending: 8 sconfitte di fila, record assoluto negativo di 3-22, due vittorie su tre sono arrivate di misura su Campli (l'altra in casa contro Ancona) e nel girone di ritorno c'è stata anche una preoccupante involuzione delle prestazioni, complice lo smantellamento del roster a disposizione di coach Nino Furfari: detto già del nostro Dell'Uomo, il centro Devil Medizza dopo un infortunio dieci partite si è accasato alla Green Basket, Emin Mavric si è accasato all'Alfa Catania (Serie B Girone D), mentre Calabretta è sceso in C Gold con Ostuni. A queste partenze premature si aggiunge anche l'assenza per infortunio Nikola Markovic, uno dei talenti più cristallini di questo girone. Il roster giallorosso è una fucina di giovani speranze che sta facendo benissimo nel campionato U-18 d'eccellenza, dove si stanno mettendo in mostra validi talenti come Klacar e Dolce. Chiaramente questo gruppo è ancora troppo acerbo per competere in questo campionato, ma la trasferta di Campli insegna che non bisogna sottovalutare nessun impegno.

La gara d'andata. Il 15 dicembre al PalaColombo di Ruvo di Puglia, Corato ebbe la meglio sui giallorossi con il punteggio di 88-61, in una partita mai in discussione nell'arco dei 40". Dopo un primo tempo con i calabresi in scia (45-33), i neroverdi piazzano il parziale decisivo di 27-14 nell'ultimo quarto. Top Scorer del match Mauro Stella e Andrea Locci con 14 punti. Per i neroverdi ben cinque uomini in doppia cifra.

Sulla carta l'impegno di Catanzaro è dei più semplici, ma guai a sottovalutare l'entusiasmo di un gruppo giovane, composto da ragazzi che presto sapranno dire la loro in questa categoria.