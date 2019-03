Nmc, domani il match decisivo per volare in serie B

La gara di andata della scorsa settimana ha visto la Nuova Matteotti Corato protagonista sul parquet di casa, affrontando e battendo con un grande scarto (67-33) le concorrenti monopolitane. Per gara 2 dei play-off di serie C femminile, invece, il fattore campo non sarà dalla parte delle coratine che giocheranno fuori casa per provare a staccare il ticket per la serie B.



In caso di vittoria, la Nmc, avendo totalizzato due vittorie secche, volerebbe nella categoria superiore; in caso di pareggio, invece, bisognerà aspettare il terzo incontro per decretare la vincente. Tutto, dunque, ancora in ballo.

Matematica a parte, domani scendono in campo due squadre che hanno mostrato una buona caratura in tutta la fase a gironi, arrivando a centrare l’obiettivo tanto atteso dei play-off.

Gara 1 ha confermato i pronostici: match parecchio combattuto ma che la Nmc è riuscita a intascare, spingendo il piede sull’acceleratore proprio negli ultimi 20’ di gioco.

Domani sera, invece, la musica avrà tutt’altro ritmo. La condizione mentale giocherà un ruolo molto importante, ma le ragazze di coach Fabrizio dovranno essere brave a mantenere alta la concentrazione, accantonando l’ultimo risultato. Per Monopoli, invece, arriva il momento di giocare a carte scoperte, sul proprio campo e davanti ai tanti sostenitori.

Due squadre per un posto in serie B, domani sera il verdetto finale.