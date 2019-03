Minibasket, domenica il memorial "Luigi Mastromauro"

A distanza di due settimane dal memorial "Arturo Musto", domenica 31 Marzo al Palalosito, scendono in campo i gruppi della categoria ‘scoiattoli’ e ‘libellule’ della Nuova Matteotti Corato, nati nel 2010/2011, per il Memorial Luigi Mastromauro.

Con l’ormai definitiva riapertura del Palalosito, alle classiche gare di campionato, la Nuova Matteotti Corato, abbina tornei di minibasket per regalare ai suoi piccoli iscritti giornate di sano divertimento all’insegna dello sport.

Dopo i numeri record di partecipanti registrati negli scorsi eventi, domenica, dalle 9 alle 17, si torna a fare sul serio con il memorial intitolato a Luigi Mastromauro, giovane coratino scomparso prematuramente, simbolo anch’egli della pallacanestro locale che la società vuole ricordare facendo scendere in campo i suoi atleti più piccoli.

Lions Bisceglie, Bk Fasano, Daunia Bk Torremaggiore, New Bk Lecce, Juve Caserta, Aurora Bríndisi, Virtus Matera, Cmb Molfetta, insieme ai diversi gruppi della Nmc, coadiuvati dagli istruttori Sabrina Annoscia, Bruno Cantatore, Giovanni Perrone, Alessandro Lasorsa e Vincenzo Di Gennaro, animeranno la giornata di domenica sui campi coratini, per trasmettere come di consueto i sani valori dello sport, concepito come connubio tra basket e vita, da sempre mission della società coratina.