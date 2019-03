In gara 1 dei playoff la serie C femminile targata NMC supera il test Monopoli con un risultato di 67-33 e stacca il ticket con una vittoria secca per affrontare gara 2, sabato 30 marzo sul campo dei Delfini per continuare a sognare un posto in serie B.



In un caldo PalaLosito, le ragazze di coach Fabrizio sfoderano una prestazione top che consente loro di arrivare alla prossima sfida con una marcia in più, su un campo ostico, per conquistare lo storico traguardo e affacciarsi alla categoria superiore. In caso di parità, sarà un’eventuale gara 3 a decretare la squadra eletta per il salto di qualità.

Coach Fabrizio parte col suo solito starting five, composto da Mangione, Pisicchio, De Nicolo, Amorese e Lenzu; le ospiti invece rispondono con Spagnulo, Giangrande, Bitetti, Rago e Furore.

Palla a due, si apre il sipario: la NMC parte forte con Mangione che punisce dai 6.75 e serve subito un assist a De Nicolo per segnare facile e cominciare a suonare la carica giusta. Monopoli, però, difende in modo aggressivo e in attacco gioca d’esperienza (4-6 a 4’ dal termine del primo quarto).

Coach Fabrizio vuole concedere ossigeno a tutte e schiera in campo Gatta, Rinaldi, De Gennaro.

Sembra essere la chiave giusta, con più ordine offensivo che consente di sorpassare Monopoli già di cinque lunghezze al termine del quarto (15-10).

Il secondo periodo testimonia l’ottimo rendimento delle coratine, con un aggressività che lascia ben sperare in vista del risultato finale. Monopoli è quasi in tilt, il tandem Mangione-Gatta funziona bene nella metà d’attacco, e proprio quest’ultima lavora bene sotto le plance, a supporto di un team che sembra non fermarsi più. Il risultato dice 25-14 e Monopoli chiama per ben due volte time-out, cercando di agguantare il risultato e di non deragliare completamente. Mancano solo pochi minuti prima dell’intervallo lungo e la partita sembra essere in pugno: 27-16 e le squadre vanno negli spogliatoi per ossigenare mente e gambe.

Qui il monito di coach Fabrizio è uno solo: “restare coi piedi per terra, senza lasciarsi condizionare dal risultato e fare ancora meglio stando attenti a non sbandare negli ultimi due quarti”.

Si torna in campo e il comando viene rispettato, con Corato che non si lascia scappare nessuna occasione per andare a canestro. Intanto Fabrizio schiera tutta la squadra facendo ruotare la panchina: a tutte le under viene concessa la possibilità di calcare il parquet di gioco, comprese le esordienti Panico e Maggiulli, con quest’ultima che mette a segno un canestro in una gara da incorniciare per le giovani coratine. Si gioca fino a chiudere 67-33 per la NMC.

Ora non resta che continuare il cammino, partendo da sabato prossimo in terra monopolitana, per una gara 2 dal sapore di serie B.



NMC - Delfini Monopoli: 15-10, 27-16, 43-23, 67-33.



Tabellini: Mangione 24, Di Terlizzi 4, Pisicchio, Maggiulli 2, Annoscia 2, Rinaldi 6, Amorese 3, Gatta 12, Lenzu 7, Panico, De Nicolo 4, De Gennaro 3.