Nmc, domani al PalaLosito la Mens Sana Mesagne

Per la quarta giornata della Poule Promozione di serie D, girone A, la Nuova Matteotti Corato torna al PalaLosito dove affronterà la Mens Sana Mesagne. Una ritrovata NMC, domenica sera alle 20.30, proverà a bissare la maiuscola prestazione avuta a Foggia nel turno precedente.



Oggi la compagine coratina ha quattro punti in classifica su tre partite giocate e si trova alle spalle di Cerignola, unica squadra ancora a punteggio pieno. La Mens Sana, con due punti, è al terzo posto, diretta inseguitrice. Si tratta, dunque, di un altro big match di Poule Promozione al termine del quale si potrebbe già intravedere quale direzione sta prendendo questa fase.

In casa NMC il morale è tornato alto. A Foggia non era necessario soltanto vincere, bisognava farlo in maniera decisa e convincente per cancellare lo spauracchio del passo falso in terra ofantina. Così è stato. L’inequivocabile 65 – 89, ma con la partita già sigillata alla fine del terzo quarto, ha rimesso le ali ai piedi di Cipri e compagni. Tanta circolazione di palla, rapidissime e precise ripartenze in contropiede, abbinata a una ritrovata aggressività difensiva, capace di chiudere gli spazi vantaggiosi agli attaccanti costringendoli a soluzioni forzate, hanno permesso di ricominciare a credere nei propri mezzi.

Chiaramente, il cammino verso la promozione in C Silver è diventato particolarmente insidioso. Alla NMC non sono permessi passi falsi. L’imperativo è quello di vincere tutte le partite e sperare che la diretta contendente, la già citata Cerignola, inciampi lungo il percorso. Possibilità, questa, remota ma non impossibile, considerando che della stessa condizione è succube anche la capolista. A questo punto tutto diventa una lunghissima partita contro se stessi, una vera e propria battaglia di nervi, gara dopo gara. Non è facile giocare con questa responsabilità, soprattutto quando lo si fa contro avversarie che non hanno più nulla da chiedere a questa Poule Promozione.

Non è, però, il caso della Mens Sana Mesagne. La formazione brindisina ha chiuso la stagione regolare al secondo posto ed è diretta inseguitrice dalla NMC in questa seconda fase. Vincere o perdere è cruciale per la squadra di coach Luigi Santini. La sconfitta potrebbe compromettere gravemente il percorso. Ragion per cui si preannuncia una gara in cui nessuna delle due squadra sarà disposta a concedere nulla e i ritmi saranno decisamente elevati in tutte le fasi.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Nuova Matteotti Corato. Arbitreranno i signori Giuseppe Matarazzo e Matteo Manaresi entrambi di Taranto.