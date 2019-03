​Serie C femminile, in casa Nmc c’è aria di semifinale

C’è aria di semifinale in casa Nmc: domani, sabato 24 marzo, alle ore 20.30, sul campo del Palalosito, si disputerà la prima semifinale di andata di serie C femminile che vedrà la NMC affrontare Delfini Monopoli, valevole per l’accesso in serie B. L’altro posto nella categoria superiore se lo contenderanno Taranto e San Severo.

Corato ha già incontrato Monopoli in più circostante e il cammino è sempre stato lungo e tortuoso: nel corso del campionato l’avversaria si è aggiudicata la prima gara di andata della regular season, mentre la Nuova Matteotti ha fatto suo il match nel girone di ritorno.

Uno a uno e palla al centro, anzi ‘palla a due’, proprio a cominciare da sabato sera, in cui ci si giocherà un posto in serie B. Monopoli è una squadra di tutto rispetto, rivelatasi una delle migliori nella fase a girone, contro cui domani coach Fabrizio schiererà senior e under per cercare di dominare i 40 minuti di gioco.

Sarà una gara delicata ma non impossibile. Monopoli gioca bene, ma la Nmc sa come rispondere e lo ha già dimostrato nell’ultima fase di campionato, portando a casa punti preziosi anche contro le più ostiche del girone.

«Non deve spaventarci la forza di Monopoli - ha detto il coach - ma dobbiamo essere consapevoli che in casa possiamo guadagnarci una vittoria preziosa, specialmente davanti ai nostri tifosi». Al PalaLosito, infatti, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per assistere a un match che sicuramente regalerà una bella pallacanestro.