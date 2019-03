Basket Corato, un canestro contro il tumore ovarico

Adriatica Industriale Basket Corato e Acto (Associazione Contro il Tumore Ovarico) insieme in campo per sconfiggere e prevenire il cancro delle ovaie, uno dei più diffusi tumori femminili, che ogni anno colpisce più di 5.000 donne.



Acto onlus ha lanciato la campagna di informazione e prevenzione "Io scelgo di sapere", che si rivolge sia alle donne malate che alle donne sane che abbiano precedenti familiari o ereditari e che quindi sono più soggetti a contrarre la malattia.

«Nella giornata di domenica - spiega la società - la squadra del presidente Antonio Marulli promuoverà tale campagna di sensibilizzazione indossando durante il riscaldamento di Corato - Porto Sant'Elpidio le maglie Acto. Esse saranno autografate dai nostri campioni e messe in vendita nello stand Acto, mentre una di queste sarà messa all'asta tra il primo ed il secondo tempo. L'intero ricavato sarà devoluto alla Acto Onlus.

L'Adriatica Industriale ancora una volta si dimostra sensibile al sociale e sempre pronta a supportare cause nobili e di fondamentale importanza come questa. Perché nella vita ci sono avversari ben più ostici da affrontare di quelli che si incontrano sul parquet di gioco e per provare a sconfiggerli serve anche il vostro aiuto! Acquista la t-shirt del tuo campione preferito e realizza il tuo canestro contro il tumore ovarico!»