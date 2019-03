Minibasket, tutto pronto per il 13esimo memorial "Arturo Musto"

Domenica 17 marzo il minibasket targato Nuova Matteotti Corato torna a essere protagonista sul campo del PalaLosito di Corato con la 13esima edizione del Memorial Arturo Musto, dedicato a un amico del basket coratino, scomparso improvvisamente in giovane età.



A sfidarsi nel torneo di minibasket, realizzato con il patrocinio del Comune di Corato, saranno aquilotti e gazzelle, ovvero i nati nel 2009, che a partire dalle 9.15, affronteranno i pari età di ben otto società sportive pugliesi, una lucana e una abruzzese, in gare di 4 tempi da 6 minuti continuati, secondo il regolamento Esordienti 5c5.

Sporting Bitonto, Lions Bisceglie, Mb Cassano Murge, Murgia Bk Santeramo, Virtus Matera, Fortitudo Anagni, Polisportiva Martina Franca, Robur Brindisi, Fenice Foggia e Pescara Basket, insieme ai due gruppi della NMC, si daranno battaglia in campo divertendosi e cimentandosi con il loro sport preferito, il basket.

«Non ci stancheremo mai di ripetere che eventi come quello in programma domenica prossima, con cui vogliamo ricordare l’amico Arturo Musto, servono più che mai ai nostri piccoli tesserati sia per favorire la loro socializzazione che per farli crescere dal punto di vista personale, innanzitutto, e poi sportivo - commenta Francesco Di Tommaso, responsabile eventi della Nuova Matteotti Corato - Il tutto in un contesto di sano agonismo. Ci tengo a ringraziare Vito Scaringella, Graziella Valente e la famiglia Musto per la preziosa collaborazione fornita nell’organizzazione dell’evento».