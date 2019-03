Nella finalissima del Palabalestrazzi di Bari la formazione Under 18 della NMC non riesce a strappare la vittoria alla Volorosa Intrepida Brindisi che conquista la vittoria delle Final Four con 71 punti.



Una prestazione a tratti opaca non ha permesso alle coratine di sconfiggere l’avversaria e di portare a casa l’agognato risultato. Ogni finale, si sa, ha il suo peso, specialmente quando si affronta una squadra imbattuta dall’inizio della stagione sportiva. Brindisi, così come nelle fasi del campionato, ha venduto cara la propria pelle, pressando dal primo possesso fino al fischio finale.

La NMC ha risposto come meglio ha potuto, cercando di tenersi aggrappata senza scivolare, sebbene qualche episodio in campo abbia compromesso la tenuta psicologica della squadra. Gatta punita con 4 falli già nel secondo quarto, e un break coratino di 14-0 in soli quattro giri di lancette, hanno sicuramente inciso sul risultato finale.

Pochi rimpianti, tuttavia, per la NMC che ha dato il massimo riuscendo ad arrivare in finale, motivo di orgoglio per la squadra e per l’intera società. Ora si attende l’ufficialità della Federazione Italiana di Pallacanestro per poter varcare le porte di Roma, nei giorni 3, 4, 5 maggio per disputare l’Interzona.



Risultati

NMC – Volorosa Intrepida Brindisi: Parziali: 6-20, 24-37, 43-51, 56-71.

Tabellini: Rutigliano, El Friyekh 5, Di Terlizzi 8, Maggiulli 8, Fariello n.e., Colamartino 5, Gatta, Panico, Pappalettera, Conticchio n.e., De Nicolo 22, De Leo 8.