Nmc, Simona Gatta selezionata per l’Epic Sport in Spagna

Simona Gatta, classe 2001, atleta dell’Under 18 e della serie C femminile della Nuova Matteotti Corato è stata selezionata per partecipare al progetto d’Erasmus “Epic Sport” in Spagna. È questa l’ultima bella notizia giunta in casa Matteotti: da domani a domenica 10 marzo Simona sarà nella città di Pedreguer per una nuova entusiasmante esperienza.



Integrazione delle donne, parità di genere nello sport, spirito di aggregazione e responsabilità: sono solo alcuni dei valori che il progetto si propone di trasmettere a chi vi parteciperà. La giovane cestista coratina è stata scelta, tra le sue coetanee, per aggregarsi a un gruppo composto da altre otto atlete, coadiuvato dal coach Claudio Cetrone, anche lui pugliese, di Monopoli.

Le atlete selezionate faranno da mentore a piccoli studenti che vorranno affacciarsi al mondo dello sport, in particolare della pallacanestro. Diverse lezioni motorie interattive, giochi educativi e stimolanti per comprendere i veri valori da mettere in pratica nella vita e sul campo animeranno le diverse giornate. E poi ancora sfide tra i diversi team femminili, con l’obiettivo di non creare divisioni di genere a livello cestistico.

«È un’occasione importante per Simona, per la nostra realtà e per portare in alto il nome della città di Corato anche all’estero - ha precisato Domenico Gatta, general manager della NMC - La nostra società crede fortemente in questi progetti sociali che consentono la crescita dei nostri atleti ancor prima che come giocatori come persone. Quindi non possiamo che essere orgogliosi di questo traguardo, esperienza di sport ma anche esperienza di vita soprattutto per Simona».