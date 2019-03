Under 18 femminile, la Nmc vince e vola in finale

La semifinale delle final four del campionato Under 18 femminile vede la Nmc superare a pieni voti il test contro Monopoli, con un risultato di 33-41 che vale l’accesso alla finalissima contro Brindisi.



Si sapeva sin dalla vigilia che affrontare una squadra come Monopoli non sarebbe stata una passeggiata, si aveva la percezione che sarebbe stata una partita dal sapore diverso. Vincere avrebbe consentito di provare l’emozione della finalissima e la possibilità di accedere alle fasi di interzona nazionale a Roma, i prossimi 3-4-5 maggio. E così è stato.

La cronaca. Monopoli in campo è ben schierata, attacca le avversarie senza timore e in difesa vende cara la propria pelle, così come già visto nella fase di qualificazione in campionato. La Nuova Matteotti, dalla sua, scende in campo grintosa e determinata, consapevole di poter fare bene e di avere ottimo potenziale tra le mani per portarsi a casa una vittoria di tutto rispetto. È la difesa coratina, infatti, a farla da padrona: non consente nulla e chiude tutti gli spazi che portano al canestro, permettendo all’avversaria di totalizzare soli 33 punti, cifre sotto lo standard per una seconda del girone, quale era Monopoli.

«È un risultato storico per la società, che vede una squadra giovanile femminile approdare in finale regionale e conquistarsi un posto a livello nazionale» commenta coach Fabrizio a margine della gara, entusiasta ed incredulo dopo la prestazione al top delle sue giocatrici.

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria che si torna in campo: si giocherà domani, infatti, sul campo del Palabalestrazzi di Bari, la finalissima tra la Nuova Matteotti Corato e la seconda vincente, la Volorosa Intrepida Brindisi, uscita vittoriosa contro la Pink Bari. Palla a due prevista per le ore 20.00.

Risultati

Monopoli- NMC: 33-41

Parziali: 9-13, 17-19, 26-32, 33-41.

Tabellini: Rutigliano, Pappalettera, Di Terlizzi 6, Maggiulli 7, Colamartino 6, Gatta 2, Conticchio, El Friyekh, Panico 2, De Nicolo 12, De Leo 6.