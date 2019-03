Nmc, buoni segnali dai campi delle giovanili ma urge continuità

Continua a fasi alterne la fase Oro del campionato Under 18 della NMC. In settimana la compagine di coach Riccardo Lerro ottiene una vittoria e una sconfitta. Bellissima la prestazione interna contro la Juve Trani. 83 – 54 il recupero della settima e ultima giornata di andata giocata molto bene, di squadra e imponendo il proprio ritmo fin dalle primissime battute.

Purtroppo, però, i coratini non sono riusciti a bissare contro la Vi.G.Or. San Severo nella prima giornata di ritorno, giocata venerdì 1 marzo. Sempre al PalaLosito è finita 35 – 59 una partita, di fatto, mai messa in discussione. Poco positivo l’approccio in apertura di gara, specie in attacco. Solo 12 punti nei primi venti minuti hanno compromesso una gara già difficile. Sicuramente meglio nella seconda parte, specie grazie alla difesa a zona che ha consentito di realizzare un parziale di 11 – 0. Ma i sanseverini hanno dimostrato di essere una grande squadra e, accusato il colpo, sono riusciti a prendere le giuste contromisure riportandosi in vantaggio e chiudendo in scioltezza.

Anche l’Under 16 non è riuscita a difendere il PalaLosito dalla Virtus Bitonto. La prima giornata di ritorno della fase Oro del campionato di categoria ha sorriso ai bitontini che, hanno avuto la meglio su Corato, seppur di misura, con il punteggio di 49 – 55. La NMC è sempre stata in vantaggio ma, a causa di qualche assenza di troppo, non è riuscita a mantenere lo stesso ritmo per tutta la partita, specie nelle fasi finali. Adesso è importante rialzare la testa e riprendere a vincere per continuare a inseguire Cerignola e San Severo.

L’Under 15 d’Eccellenza ha osservato il turno di riposo ma si è già aggiudicata il primo posto nel girone. Bisognerà attendere lo spareggio tra Virtus Matera ed Happy Casa Brindisi per sapere chi delle due sarà l’avversaria della NMC nel primo turno dei play-off. A seguire, le squadre vincenti disputeranno la final four.