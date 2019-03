Adriatica Industriale, da Catanzaro ecco la guardia under Dell’Uomo

L’Adriatica Industriale Basket Corato comunica di aver ingaggiato la guardia under Daniele Dell’Uomo, proveniente dalla Planet Catanzaro, che milita nel nostro stesso girone.



Nato a Crotone ventuno anni fa, Dell’Uomo abbina un’importante fisicità (189 cm x 84 kg) mista ad una buona tecnica di base e discreta velocità. Cresciuto cestisticamente a Catanzaro, si è fatto le ossa prima in C Silver nella Virtus Catanzaro, dove ha messo in cascina esperienza e minuti (17 a partita), poi l’estate scorsa il doppio salto di categoria restando a Catanzaro, questa volta alla Planet. Qui Daniele ha recitato un ruolo da protagonista, in un contesto in cui l’obiettivo primario è far sbocciare i giovani talenti. Quest’anno Dell’Uomo ha collezionato 20 presenze, 22 minuti di media a partita e 6 punti ad allacciata di scarpe, tirando con quasi il 50% da 2 punti. Una piccola curiosità: nella gara tra Corato e Catanzaro del 15 dicembre, Dell’Uomo mise a segno 7 punti, risultando tra i migliori dei suoi.

“Sono assolutamente felice di aver fatto questa scelta, qui certamente avrò stimoli tutti nuovi, la squadra punta ad un posto nelle prime otto e questo mi carica tantissimo. Ho sentito parlare molto bene di Corato, so che è una città tranquilla, in cui il basket è un punto di riferimento. So anche che il PalaLosito è uno dei campi più caldi della categoria, non ho ancora avuto l’onore di giocarci. Ho affrontato Corato all’andata con la maglia di Catanzaro, mi ha fatto una grande impressione. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e ai miei nuovi tifosi dico che darò il 110% affinché si raggiunga l’obiettivo playoff”. Queste le prime parole in neroverde di Dell’Uomo.

La società comunica inoltre di aver ceduto il play/guardia Nando Smorra alla Virtus Pozzuoli, che milita nel girone D di Serie B: «A Nando mandiamo un grandissimo in bocca a lupo per la sua nuova avventura e lo ringraziamo per aver onorato sempre la maglia neroverde».