Basket Corato - Lions Bisceglie, sabato in campo a Ruvo

L'Adriatica Industriale Basket Corato scenderà in campo sabato 29 dicembre al PalaColombo di Ruvo di Puglia per la 14esima giornata di Serie B. Il match contro Bisceglie, sarà disputato alle 20.30. L’anticipo della gara è dovuta al fatto che domenica il Pala Colombo è occupato per manifestazione organizzata dal Comune di Ruvo.



«Gli accessi saranno garantiti a tutti gli abbonati – precisa la società - I posti migliori, saranno riservati a coloro che possiedono un abbonamento numerato in tribuna».