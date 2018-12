Nmc a Trani per riprendere alla grande Copyright: n.c.

Dopo una settimana di stop forzato, la Nuova Matteotti Corato domani sarà ospite della Fortitudo Trani nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie D, girone A.



Nella scorsa giornata sia Cerignola sia Trani, sponda Fortitudo, hanno ottenuto un successo, rispettivamente contro Lucera e Altamura, che ha permesso loro di raggiungere i coratini al primo posto in classifica con 16 punti. Sarà, dunque, una partita particolarmente impegnativa perché i tranesi hanno l’opportunità, sul proprio parquet, di piazzarsi al comando del girone.

Dal canto suo, la Nmc è stata protagonista di tre ottime prestazioni nelle ultime altrettante uscite. Ciò ha portato tutta la squadra ad una piena consapevolezza dei propri mezzi. Il Corato vince e convince e, data la giovanissima età della squadra, cresce partita dopo partita.

Per quanto riguarda la situazione infermeria sarà ancora assente Aldo Gatta, mentre capitan Di Bartolomeo potrebbe finalmente tornare in campo. Il suo risentimento alla schiena sembra essere decisamente migliorato. La decisione verrà presa direttamente prima della partita, previa accurata visita medica.

Nonostante tutto, sicuramente il bilancio del girone di andata è assolutamente positivo. 8 vittorie e 1 sconfitta sono due semplici numeri che raccontano una storia inequivocabile. Ottimo il contributo dei più giovani che, chiamati a sopperite alcune assenze, stanno rispondendo in maniera egregia.

Domani l’avversario è assolutamente pericoloso. La Fortitudo Trani è una squadra esperta e completa in ogni reparto che sta dimostrando di meritare ampiamente l’alta posizione in classifica. All’andata, al PalaLosito, è finita 60 – 53 per i coratini. Ma la fatica è stata tanta e il basso punteggio dimostra quanto le due squadre si compensino.

Nel frattempo i tranesi hanno avuto modo di rodare e, di fronte al loro calorosissimo pubblico, cercheranno in tutti i modi di agganciare il primato. Carichi di fiducia e con tanta voglia di riscatto, saranno un ostacolo ostico per i ragazzi di coach Cadeo.

La partita si preannuncia ricca di emozioni. L’appuntamento è alle 18 al PalaAssi di Trani. Arbitrano i signori Franco Lastella di Mola e Alessandro Venezia di Bari.