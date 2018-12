U15 d’Eccellenza, la Nmc ai campionati Eybl

La prima parte del sogno europeo si è conclusa. I giovanissimi Under15 d’Eccellenza della Nmc tornano a Corato con zero punti ma con il bagaglio stracolmo di esperienza e felicità. Sono stati tre giorni estremamente intensi sotto tutti i punti di vista. Un viaggio in notturna, due partite al giorno, un clima cestistico completamente diverso da quello a cui si è abituati e tanto, tantissimo basket di altissimo livello.



La prima fase dei campionati Eybl, a Oradea, in Romania, ha rispecchiato le aspettative e lo spirito con cui è stata intrapresa. È mancata solo la vittoria per sugellare un momento altamente formativo per tutti coloro che hanno preso parte alla spedizione. È stata soprattutto una grandissima esperienza di vita.

I coratini sono arrivati a Oradea intorno all’1.30 di venerdì notte. Il giorno dopo alle 9 erano già sul campo per giocare due partite di altissima intensità. All’indomani sono state disputate altre due gare, e l’ultima nel pomeriggio di ieri.

«Questa esperienza ha dato la possibilità di confrontarsi con scuole cestistiche completamente diverse – ha commentato il ds Francesco Gatta – capire in cosa sono avanti e su cosa noi dobbiamo lavorare meglio». Le differenze fondamentali si sono avute in primis sul piano tecnico, ogni squadra aveva grandi realizzatori, ma anche sul piano atletico gli avversari si sono dimostrati decisamente più avanti. «Credo – ha proseguito Gatta – che questa esperienza sarà fortemente utile e formativa e già dalla seconda tappa, ad Istanbul, si vedranno grandi miglioramenti».

Ciò che maggiormente ha caratterizzato questa prima fase del campionato è stata la compattezza del gruppo. Un giocatore si è infortunato, un altro ha avuto la febbre ma la squadra non si è persa d’animo e si è cementata ancora di più. I ragazzi hanno condiviso dei momenti molto particolari che hanno permesso loro di capire quanto sia importante l’impegno se si vogliono raggiungere determinati risultati.

Anche per il giovanissimo coach Francesco D’Introno è stata un’esperienza altamente formativa che va inquadrata in un più ampio discorso di crescita a progettualità di tutta la società.

Il punto è proprio questo. La Nuova Matteotti Corato investe le proprie energie per offrire ai propri tesserati il top, sotto tutti i punti di vista. La partecipazione ai campionati Eybl rappresenta un momento di arricchimento generale, di crescita e di confronto che coinvolge tutta Corato. I ragazzi, come sempre protagonisti principali, si sono comportati egregiamente e la società si è detta orgogliosa di questo.

A gennaio si volerà alla volta della bellissima Istanbul per la seconda fase. E chissà che da lì i ragazzi porteranno a casa anche dei risultati in termini di punti.