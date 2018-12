Serie C femminile, la Nmc torna a sorridere

È arrivata sul campo del PalaColombo di Ruvo di Puglia, per l’occasione trasformatosi nel parquet di casa vista l’indisponibilità del PalaLosito, la vittoria tanto attesa per il roster di serie C femminile della Nuova Matteotti Corato.

Le ragazze di coach Fabrizio hanno battuto 53-50 il San Severo, un team di tutto rispetto che gioca una buona pallacanestro e che accosta tecnica ad esperienza per esprimere al meglio il suo tasso qualitativo.

«Vincere è stato utile per smuovere la situazione in classifica, a fronte di tre ko di fila»: queste le prime dichiarazioni dell’head team di C femminile, finalmente sereno in un post-partita dall’esito diverso.

La Nmc, infatti, era reduce da una situazione poco felice negli spogliatoi dovuta alle ultime sconfitte che non avevano di certo tenuto alto l’umore delle ragazze.

Vincere era d’obbligo e così è stato. Nel corso del match, la Nuova Matteotti non si lascia mai scavalcare di punteggio dalle avversarie, concludendo il primo quarto 16-9 e arrivando all’intervallo con un +6 (30-24). Si respira aria di cambiamento. Buon giro palla in fase offensiva e nessun problema in difesa che pare non rappresentare più un ostacolo, data la compattezza espressa nel match. Astuzia, azioni dinamiche e tecnica, a supporto della prestazione fisica, portano a fare bingo, sconfiggendo San Severo e conquistando due punti fondamentali sia per l’umore che per la classifica.

Il prossimo ostacolo della Nmc femminile si chiama Monopoli e sarà la prova del nove per coach Fabrizio e compagne.

I risultati

Nmc - San Severo 53-50; parziali: 16-9, 30-24, 39-35, 53-50.

Tabellini: Amorese 12, El Friyekh, Lenzu 9, Martinelli 2, Montaruli, Pisicchio 7, Gatta 5, Mangione 3, De Nicolo 4, Annoscia 4, Di Terlizzi 4, Rinaldi 3.