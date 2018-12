​NMC, stop a Brindisi per l’U15 d’Eccellenza dopo una grande prestazione

Settimana positiva per il settore giovanile della Nuova Matteotti Corato. Nonostante la sconfitta sul campo dell’Aurora Brindisi per 71 – 65, arrivata dopo un tempo supplementare, l’Under15 d’Eccellenza ha disputato una gran bella partita.



Peccato per il finale perché, a pochissimi minuti dalla fine, il Corato, a +6, non è riuscito a chiudere la partita e il Brindisi, da grande squadra quale è, ne ha approfittato per impattare. Nel supplementare i troppi errori dalla lunetta hanno impedito di vincere il match.

Forse, come ha spiegato coach Lerro, “si è perso il ritmo sul finale a causa dei pochi allenamenti. Vincere partite come questa, sempre punto a punto contro una squadra forte, richiede una solida preparazione fisica e mentale. Questa condizione si raggiunge solo allenandosi assiduamente e bene”.

Tuttavia la squadra ha ulteriormente confermato il proprio percorso di crescita, giocando bene la partita, con pochi errori, e facendo girare nel modo giusto tutti gli ingranaggi.

Diversa la situazione dell’Under16. A Terlizzi è finita 39 – 65 una gara mai messa in discussione. I coratini, in questo campionato, sono a punteggio pieno ma con due partite da recuperare. Nonostante tutto hanno battuto in disinvoltura la copolista Terlizzi. Tutto fa pensare che l’NMC sia, oggettivamente, la favorita al primato del girone in questa prima fase. Da gennaio, però, partirà la seconda fase del campionato dove il livello tecnico sarà decisamente più alto. Fino a quel momento bisognerà continuare a lavorare sodo per crescere e migliorare in prospettiva degli incontri futuri.

L’Under 18, invece, che avrebbe dovuto ospitare al PalaLosito la Fortitudo Trani, dovrà aspettare il 13 dicembre per sfidare la sua avversaria, a causa dell’ormai nota indisponibilità del Palazzetto dello Sport di Corato.