Basket Corato, domenica in campo a Ruvo

Domenica l’Adriatica Industriale Basket Corato giocherà al PalaColombo di Ruvo. Il match in programma alle ore 18 vedrà i neroverdi scendere in campo contro Rossella Virtus Civitanova Marche. La decisione si è resa necessaria a causa della chiusura temporanea del PalaLosito da parte del Comune di Corato. La società precisa che «gli accessi saranno garantiti a tutti gli abbonati. I posti migliori in tribuna centrale saranno riservati a coloro che possiedono un abbonamento numerato».