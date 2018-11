Dopo la bellissima prova a Cerignola, dove è mancato solo il successo per suggellare una prestazione davvero eccellente, i ragazzi della Nmc sono più carichi che mai.



L’impressione è che quel tipo di sconfitta, di soli 3 punti ma con ben tre titolari assenti, in una partita giocata punto a punto contro una formazione davvero forte, da un lato abbia destato una sorta di moto d’orgoglio, ma dall’altro ha sicuramente fatto capire ai giocatori di essere in grado di esprimere una buona pallacanestro e di poter giocare a viso aperto contro chiunque. I coratini sono usciti dallo spogliatoio del PalaDiLeo moralmente molto carichi, come se quella partita, in realtà, l’avessero vinta.

Sicuramente un’immagine che fa bene. Sicuramente si è raggiunto un punto tale da liberare ogni atleta da qualsiasi timore reverenziale e consapevolizzarlo dei propri mezzi. Mattoncino dopo mattoncino si è costruita finalmente una solida impalcatura della quale ognuno è parte integrante e fondamentale per la stabilità del tutto. Queste sconfitte hanno il sapore della vittoria e, con ogni probabilità, d’ora in poi si assisterà ad una Nuova Matteotti Corato più sfacciata, briosa e incontenibile.

La squadra ospite, la Frantoio Muraglia Barletta, allenata da coach Pasquale Scoccimarro, si presenta come fanalino di coda del campionato, con una sola vittoria stagionale contro il Cus Foggia. Si tratta di una formazione che certamente non merita la posizione che occupa e che, quindi, è a caccia di punti e farà di tutto per ottenerli. Questo genere di partite sono molto difficili da giocare perché richiedono un elevato livello di concentrazione. Domani sarà importante per i ragazzi di coach Cadeo ripetere la prestazione di sabato e portare a casa due importantissimi punti che significherebbero nuovamente un primo posto condiviso con Cerignola.

La partita verrà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Nuova Matteotti Corato.