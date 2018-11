Basket Corato, a Senigallia per la seconda trasferta consecutiva

Smaltite le fatiche di Teramo e conquistati i due punti dopo un tempo supplementare, Corato si appresta ad affrontare la seconda trasferta di fila. Andrà in quel di Senigallia che, domenica scorsa, ha espugnato Chieti 88-90 a 16 secondi dalla fine con una bomba di Giacomini.



I neroverdi arrivano con fiducia alla trasferta marchigiana, consci comunque di affrontare una squadra attrezzata per raggiungere la zona play-off. L'innesto di Boffelli, dà un po' di tregua a coach Marco Verile, che potrà gestire con più tranquillità la rotazione del roster.

La Goldengas (4-4) nell'ultima gara a Chieti ha spazzato via i fantasmi della crisi dopo le tre sconfitte consecutive (due delle quali in casa) espugnando uno dei palazzetti più difficili della serie B. Coach Stefano Foglietti ha a disposizione un roster di alto livello, nel quale spicca la presenza di Giacomo Gurini, tornato a Senigallia dopo 14 anni. Un giocatore che ha calcato per anni i parquet della A2, con minutaggi e punti di tutto rispetto. Altra pedina fondamentale nello scacchiere marchigiano è Marco Pierantoni, autentica bandiera bianco blu. Recitano un ruolo da protagonisti anche Maggiotto (Guardia Ala) e Giacomini, che tra le mani hanno rispettivamente 10 e 8 ppg. Da non sottovalutare anche l'apporto degli under, uno su tutti Morgillo, centro classe 1999. Una squadra temibilissima, un mix di gioventù ed esperienza che può dare filo da torcere a qualsiasi avversario.

Per i neroverdi l'obbligo è uno solo: giocare in maniera spensierata mettendo in pratica ciò che duramente tutti i giorni provano in allenamento, e alla fine dei 40 minuti essere consapevoli di aver dato il massimo, qualunque sarà il risultato finale.