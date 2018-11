Grande vittoria della Nuova Matteotti Corato che, nella settima giornata del campionato di serie D, girone A, si è imposta in casa per 77 – 65 sull’Olympia Rutigliano. È il sesto successo consecutivo su altrettante partite giocate dai biancoblu, che devono recuperare ancora la gara col Barletta, saltata a causa dell’inagibilità del Palazzetto dello Sport di Corato.

Nonostante l’assenza di Aldo Gatta e di Mauro Di Bartolomeo, entrambi infortunati, e Claudio Gatta in panchina ma opportunamente non utilizzato, i coratini hanno dimostrato grande carattere soprattutto con i più giovani, sempre disposti a sacrificarsi per il bene della squadra.

I due punti intascati nella gara con il Rutigliano sanciscono così il primato solitario in classifica per la Nuova Matteotti Corato, che sabato sabato prossimo sarà impegnata nella difficilissima trasferta a Cerignola.

La cronaca. L’Olimpia Rutigliano schiera Pavone, Stano, Difonzo, Silletti e Marti. Coach Cadeo si affida Cipri, Marcone, Scaringella, Jarret e Mazzilli.

L’inizio della partita vede le squadre confuse un po’ in tutti i reparti e Cadeo chiama time-out dopo meno di un minuto. È Mazzilli che sblocca il risultato con un tiro dal mezzo angolo quando sono passati due minuti e mezzo. Nell’azione successiva Jarrett vola oltre il ferro per inchiodare un contropiede lanciato da Cipri. Gli errori, però, sono tanti e la partita stenta a decollare. Rutigliano accenna a una timida rimonta ma nulla di particolarmente preoccupante. È nuovamente l’ingresso in campo di D’Introno a smuovere le acque e a dare un po’ di dinamismo alla gara. Al primo intervallo il tabellone dice 13 – 9.

Al rientro la Nmc sembra essere più dinamica e i ritmi si alzano. Anche Rutigliano riaccende la luce e il playmaker Difonzo crea scompiglio nella difesa coratina. Ma Laquintana si scatena e il divario si allunga, +10 per Corato ma D’Introno, per il troppo agonismo, commette il suo quarto fallo. L’Olympia ne approfitta per ricucire il gap e, di fatto, ci riesce portandosi sul 31 – 25 all’intervallo lungo.

La prima parte della terza frazione si regge su un sostanziale equilibrio fra le squadre ma con i ritmi relativamente bassi.Rutigliano, però, sembra essere scesa in campo con una marcia in più e Difonzo e Marti mettono in crisi la NMC. Ma Laquintana, con una bomba, sembra dare una scossa ai suoi compagni e i coratini tornano a distanza di sicurezza. All’ultimo mini-break il punteggio è 54 – 45.

L’ultimo periodo si apre con Rutigliano all’arrembaggio ma la Nmc ha solo da gestire un bottino che oscilla tra i dieci e i quindici punti di vantaggio. Tuttavia l’offensiva avversaria dura pochi minuti e a metà quarto i rutiglianesi danno l’impressione di aver gettato la spugna.

Corato ha solo da giocare con il cronometro che, al quarantesimo, segna 77 – 65 e mette fine a un match che, insieme a quelli giocati finora, dà morale a una squadra con tutte le carte in regola per disputare la stagione al vertice.

Parziali: 13 – 9, 31 – 25, 54 – 45, 77 – 65

Tabellini

Nmc: Laquintana 10, Cipri 8, D’Imperio, Gatta C. ne., D’Introno 21, Jarrett 19, Marcone 1, Scaringella 4, Mazzilli 12, Lamura 2. All. Cadeo.

Olimpia Rutigliano: Stano 3, Lomoro, Marti 14, Dell’Edera, Difonzo 21, Ferguson 4, Silletti 1, Palumbo, Pavone 22. All. Labarile.