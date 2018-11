Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Nmc, stop in casa per la femminile Copyright: n.c.

Stop casalingo per la serie C femminile della Nuova Matteotti Corato che, ieri sera, al PalaLosito, ha ceduto la partita a un ottimo Brindisi, con il risultato finale di 33-44.

Sono due i punti totalizzati fino ad ora dal team coratino, che conta due partite perse e una vinta fuori casa, nella terza giornata contro il San Vito. Ma c’è ancora una gara da recuperare ed è quella con il Santeramo.

Tuttavia, il match di ieri sera ha rivelato qualche debolezza per le ragazze di coach Fabrizio: a caratterizzare la partita, ritmi di gioco bassi, che hanno permesso al Brindisi di portarsi avanti senza difficoltà sin dal primo quarto (3-17), con Corato che, impaurito, non è riuscito a disporre dei giusti mezzi per parare il colpo.

Il secondo quarto è stato la fotocopia del primo, con la stessa impostazione offensiva, e una difesa che ha lasciato tante zone scoperte utili per l’avanzata delle avversarie.

Squadre negli spogliatoi con il tabellone a +18 per il Brindisi. Gli ultimi due quarti si sono rivelati più incoraggianti per la Nmc, che si è portata a -6 dalle ospiti ma senza riuscire, alla fine, a strappare i due punti della vittoria per far felice il pubblico del PalaLosito.

Chi, invece, ha portato sorrisi sui volti dei tifosi biancoblu, sono stati i ragazzi dell’U15 d’Eccellenza che, ieri pomeriggio, nel recupero della quarta giornata del campionato di categoria, hanno conquistato il secondo successo di fila, vincendo contro il Cus Bari 64 - 49, piazzandosi così al secondo posto in classifica, alle spalle della New Basket Lecce.

A impressionare positivamente tutto il team è stato l’approccio alla partita da parte dei ragazzi, diverso rispetto a quello mostrato fino ad ora. Infatti, a differenza delle altre gare, i coratini hanno avuto una partenza sprint riuscendo a dettare i propri ritmi di gioco. Ciò ha portato ad avere anche più di dieci lunghezze di vantaggio già dal primo quarto.

Tuttavia il Cus Bari, che non è una squadra da prendere alla leggera, ha dimostrato di riuscire a ricucire il gap nel corso della partita.

Ma l’Nmc è in fiducia e, come ha spiegato coach Riccardo Lerro, i meccanismi stanno iniziando a girare nel modo migliore e i progressi si iniziano a vedere più concretamente. Questo ha permesso di portare a casa due preziosissimi punti che fanno ben sperare nel proseguimento del campionato.

«L’unico rammarico - ha precisato Lerro - è che la settimana prossima, a causa dei soliti problemi al palazzetto di Corato, avremo un solo allenamento a disposizione, oltre alla partita contro Matera. Questo è assolutamente controproducente, specie in questa fase in cui stiamo vedendo qualche importante passo avanti».

Parziali: 22 – 16, 35 – 29, 54 – 36, 64 – 49.

Tabellini: D’Imperio 16, Musto, Riontino 4, Di Terlizzi 9, Marinelli C. 2, Pizzi 2, Marinelli A.4, Maldera, Martinelli 7, Rutigliani 4, Santangelo 2, Ungolo 11. All. Riccardo Lerro