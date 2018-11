La Nuova Matteotti Corato è pronta a scendere in campo per ospitare l’Olimpia Rutigliano nella settima giornata del campionato di serie D, girone A. La partita si giocherà regolarmente sul campo del PalaLosito, domani, alle ore 18.00, grazie a una deroga straordinaria concessa dal commissario prefettizio di Corato, che consentirà di utilizzare la struttura sportiva dichiarata inagibile.



I coratini si approcciano a questa gara con alle spalle una stagione pressoché perfetta: cinque vittorie su cinque partite giocate con una da recuperare. Sembra che fino a questo punto le scelte societarie siano state premiate. Investire nei giovani, tutti di Corato, supportati da giocatori con qualche anno in più di esperienza e da un solo straniero. Infatti, nei momenti in cui i ‘veterani’ sono apparsi un po’ in ombra, i giovani hanno saputo rispondere nel migliore dei modi per portare a casa la vittoria.

È il caso di Scaringella e Laquintana che, chiamati agli straordinari per sopperire alla provvisoria assenza del play Claudio Gatta, hanno fornito un utilissimo contributo. Soprattutto in casa della Juve Trani, serata in cui, proprio grazie a loro, si è usciti dal PalaAssi con due punti preziosissimi dopo un supplementare. Quindi si può, senza indugio, parlare di un gruppo molto ben amalgamato in cui ogni giocatore, quando scende in campo, non si risparmia e fa tutto il necessario per contribuire alla causa Nmc.

Inoltre, dall’infermeria arrivano ottime notizie. Claudio Gatta può riprendere ad allenarsi. Deve solo recuperare la condizione fisica e poi potrà tranquillamente essere impiegato in partita. In questa prospettiva, la Nuova Matteotti Corato sta dimostrando di avere quel quid in più che le sta permettendo di superare i momenti di difficoltà e uscire dal campo vittoriosa.

Ospite al PalaLosito sarà l’Olimpia Rutigliano, squadra allenata da coach Labararile, con 3 vittorie all’attivo e altrettante sconfitte. Si tratta di una squadra che mixa bene esperienza e giovinezza, con diverse frecce avvelenate nel proprio arco, che può rendere la vita particolarmente difficile a qualsiasi formazione. Molto scottante è stata l’ultima sconfitta in casa contro la Fortitudo Trani.

Si evince che i rutiglianesi arriveranno a Corato con una grande voglia di riscatto. Non sarà, quindi, facile per i ragazzi di coach Cadeo gestire questo tipo di partita. Bisognerà tenere una concentrazione altissima per tutti i 40 minuti e non concedere tiri facili.