Le ragazze della serie C della Nuova Matteotti Corato domani, sabato 17 novembre, tornano a giocare in città. Saranno al PalaLosito grazie al via libera del Comune di Corato che consente di utilizzare in deroga il campo del Palazzetto dello Sport dichiarato inagibile nell’attesa che vengano completati i lavori di adeguamento.



La Nmc di coach Mario Fabrizio, dopo aver conquistato i primi 2 punti del campionato nell’ultimo turno esterno contro S. Vito, domani calcherà il parquet casalingo per cercare di intascare la seconda vittoria consecutiva utile a dare morale alla squadra e a proseguire sulla giusta via.

Il match con ‘Tre Erre’ non sarà una passeggiata: a Corato arriva una delle squadre più affamate del campionato, oggi al terzo posto della classifica del girone A, con una sola gara persa, al cospetto della capolista ‘Ad Maiora’ Taranto.

L’obiettivo del team coratino è quello di mantenere la scia positiva, mostrando grinta e carattere contro una delle avversarie più temute nel girone.