Under 18, Nmc incontenibile a Canosa

Straripante vittoria dei ragazzi dell’Under18 che, nel campionato di categoria, hanno battuto senza alcuna difficoltà il Canusium Basket in quel di Canosa. Al termine i coratini si sono imposti per 13-144 in una gara che, oggettivamente, ha davvero molto poco da raccontare.

È stata questa l’occasione per coach Lerro di dare maggior spazio a tutti i giocatori e provare soluzioni alternative in attacco.

Al momento la Nmc Under18 condivide il primo posto nella classifica del girone A assieme a alla Juve Trani, con tre vittorie su tre partite giocate. C’è da recuperare la sfida in casa contro Barletta.

Si aspetta con ansia la prossima giornata, precisamente il 30 novembre, in cui ci sarà il confronto proprio con la Juve Trani per il primato.

I tabellini

Piccarreta N. 5, Modugno 6, Laquintana 56, Verile 16, Amorese 4, Colletta 12, Scaringella 19, Piccolo 8, Piccarreta F. 10. All. Riccardo Lerro.