Serie D, Nmc: a Lucera più carichi che mai

Palazzetto inagibile, sfogo Nmc: «Si fanno due pesi e due misure, pretendiamo rispetto». Video

Basket

«Se l'impianto è inagibile, deve esserlo per tutti. Non stiamo facendo battaglie contro altre società, ma chiediamo rispetto dei nostri diritti e del nostro lavoro, e regole chiare che valgano per tutti» dice la società