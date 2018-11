Nmc, rimandate le gare previste nel weekend

A causa della chiusura temporanea del Palazzetto dello Sport di Corato, disposta lo scorso 31 ottobre dal Commissario prefettizio Rossana Riflesso fino a che non saranno completati i lavori di adeguamento, le gare della Nuova Matteotti Corato previste in questo weekend non si giocheranno.



In particolare, salterà il match della serie C femminile, in programma domani alle 18.30 contro Santeramo; quello della serie D, previsto per domenica 4 novembre, alle 18.00 contro Barletta; quelli dell’U15 maschile d’Eccellenza, con il Cus Bari, e dell’U18 maschile con il Ruvo.

In virtù della possibile riapertura del Palazzetto dello Sport di via Don Albertario nella data dell’8 novembre, la gara dell’U18 femminile contro Mottola dell’8 novembre alle 19.30 potrebbe invece non subire variazioni in calendario.

Le partite, in accordo con la Federazione di Pallacanestro, saranno recuperate nel corso della stagione sportiva 2018/2019.