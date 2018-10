Continua la striscia positiva per la squadra giovanile dell’U18 femminile, guidata da coach Fabrizio, che ieri al Palalosito ha battuto Bari 45-28. «Era importante mantenere continuità dopo il successo della scorsa settimana» così l’head team a conclusione del match di ieri sera.



Con tutto l’organico a disposizione, la Nmc studia le strategie più adeguate per mettere ko una delle migliori squadre di questo campionato. Prevalgono ritmi di gara molto alti, con Bari che alterna una difesa zona-uomo durante i 40’. Corato, però, è brava a bucare gli spazi vuoti nella metà offensiva, totalizzando i primi 15 punti solo nel primo quarto.

Si ingrana la marcia giusta ma si deve essere bravi a non deragliare, specialmente in difesa, che ha sempre rappresentato un punto su cui lavorare.

Si va negli spogliatoi col risultato fermo sul 24-12. Il ‘must’ da rispettare è quello di pressare su ogni palla e velocizzare le manovre offensive. Il comando sarà rispettato a pieno, con un giro palla facile e pulito che manderà in tilt le giovani baresi, brave in attacco ma non sempre finalizzando al meglio le azioni.

C’è spazio per tutte, così la panchina gira, concedendo minuti preziosi a tutte le ragazze della Nmc, rispettando i comandi imposti dalla panchina e mantenendo lo stesso andamento di gara.

Il risultato premierà Corato che si aggiudicherà la seconda vittoria stagionale di fila, dopo una buona gara contro una squadra di ottimo livello fisico e tecnico.

La prossima settimana Corato farà visita al Mottola, su un campo difficile sia a livello tecnico che strutturale, data la non comodità del parquet di gioco. Parola al campo, dunque, che ospiterà le due contendenti.

Stop, invece, per i giovani dell’U15 d’Eccellenza che, nella terza giornata del campionato, tornano a casa a mani vuote. In quel di Lecce, in casa della New Basket, finisce 66 - 61 una partita giocata sempre punto a punto nella quale, però, i coratini non sono mai riusciti a trovare il guizzo vincente.

I troppi errori in fase di realizzazione e le tante palle perse hanno impedito alla Nmc di voltare l'inerzia a proprio favore. Solo una vittoria su tre partite, dunque, per i ragazzi di coach Lerro che hanno tanto su cui riflettere a lavorare.

Tuttavia questa sconfitta ha anche dei lati positivi da cui è possibile ripartire. Di fatto non ci sono state conclusioni forzate. Si è sempre riusciti a costruire azioni compiute. Ciò significa che la strada intrapresa è quella giusta e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Parziali: 19 - 18, 33 - 30, 47 - 42, 66 – 61.

Tabellini: D'Imperio 4, Musto 4, Riondino 6, Di Terlizzi 9, Marinelli 2, Rizzi 3, De Palma 2, Maldera 3, Martinelli 7, Rutigliani 9, Ungolo 10. All. Lerro.