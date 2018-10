Nella quarta giornata del campionato di serie D, girone A, la Nuova Matteotti Corato torna a casa con due preziosissimi punti che sanciscono il primo posto in classifica e l’imbattibilità stagionale. Al PalaAssi di Trani finisce 76 – 78 ma solo dopo un tempo supplementare e tantissimi falli personali, tecnici e antisportivi, che ne hanno compromesso, oggettivamente, la godibilità.

Per la palla a due, coach Cadeo sceglie Cipri, Di Bartolomeo, Aldo Gatta Jarrett e Mazzilli. Invece Alesse risponde con Liso, Ventura, Murolo, Galatino e Liksa. Le primissime fasi sono concitate. Le squadre corrono ma sono imprecise quando si tratta di concretizzare. Devono passare due minuti prima che Galatino sblocchi il risultato dall’arco dei 6,25. Immeditata la replica di Mazzilli e la partita si infiamma e diventa punto a punto e i nervi iniziano a cedere. Dopo appena 5 minuti l’Nmc è già in bonus. Tuttavia uno scatenato Gatta ne mette due dalla distanza portando i suoi sul 7 – 12. I tranesi sembrano accusare e sbagliano molto. Corato, cinica, ne approfitta e il vantaggio cresce, 8 – 16, tanto che coach Alesse chiama time-out.

La situazione non cambia e, nonostante si costruiscano delle buone azioni, nessuna delle due squadre riesce a controllare l’inerzia della partita con l’Nmc che sembra avere uno scintillio in più. Gli ultimi 23 secondi, però, sono tutti dei padroni di casa che, con un bel contropiede e una stoppata su Laquintana alla sirena, dimostrano di esserci. 12 – 19 al primo mini intervallo.

Sulle ali dell’entusiasmo la Juve Trani torna sul parquet con tanta determinazione in più. Segue un botta e risposta ad alta velocità nel quale, però, continua a regnare tanta imprecisione da ambo le parti. Trani corre tanto ma Corato chiude benissimo l’area costringendo gli avversari a conclusioni dai 6,75. Dall’altra parte del campo, seppur imperfetti, i coratini mettono in difficoltà gli avversari, specie sotto le plance. A tre minuti dalla pausa lunga è 21 – 30. Le orche di Trani provano in tutti i modi a incanalare la gara a loro vantaggio ma, ogni guizzo, la NMC risponde allo stesso modo. Nell’ultimo minuto Galatino dà la scossa ai suoi e in un amen Trani pizza un parziale di 5 – 0. La seconda frazione si chiude con Jarrett che corregge al volo un errore di Laquintana fissando il punteggio sul 28 – 34.

Al rientro Trani sembra un’altra squadra. Galantino a Liksa mettono a segno un break di 5 – 0 e la partita si infiamma. Ma capitan Di Bartolomeo non ci sta e dall’arco sblocca i suoi. Galantino, migliore in campo fino a questo momento, sempre dalla lunga, riporta i suoi a -1 e Lisi, ispirato dal compagno sigla il sorpasso al 5’, 41 -39. Jarrett intanto si accascia accusando un dolore alla gamba destra ed è sostituito da D’Imperio. La Nuova Matteotti è in difficoltà, affretta le conclusioni e si scopre favorendo il contropiede. In un minuto è più 9 per Trani, 48 – 39, in piena trans agonistica. Un confuso Mazzilli prima commette infrazione di passi e, nell’azione successiva fa fallo sul tiro da 3 di Galantino. Quest’ultimo, dalla linea della carità non si fa pregare e fa 3 su 3 portando i suoi sul +12, che diventa +13 a causa del fallo tecnico fischiato a Gatta, per giunta il quinto complessivo. La partita si innervosisce ulteriormente e Cipri e Murolo vengono espulsi in seguito a un contatto scorretto. Immediato il time-out di Cadeo. Al trentesimo Trani è in pieno controllo, 55 – 39.

L’ultimo quarto si apre con Corato che prova a rialzarsi. In venti secondi è 0 – 6 grazie a Di Bartolomeo. Trani, però, risponde colpo su colpo e il solito Galantino riporta i suoi sul +11. La partita torna a essere in equilibrio ma il bottino accumulato dai padroni di casa consente loro di giocare con un pizzico di sicurezza in più. I nervi sono troppo tesi e i coratini attaccano con poca lucidità. I troppi falli e le eccessive proteste mandano sistematicamente in lunetta i tranesi che aumentano il gap.

Qualcosa però succede. Di Bartolomeo, D’Introno e Mazzilli ci mettono il cuore e provano a bucare la difesa locale. A due minuti e mezzo dal termine Marcone piazza la bomba del -5, 67 – 62, riaprendo una partita che sembrava chiusa. Tutta la NMC si scuote. Mazzilli segna da 3 e, nell’azione successiva, Vania commette antisportivo su D’Introno. Quest’ultimo segna il primo tiro libero e sbaglia il secondo portando i suoi a -3. Adesso è Trani in netta difficoltà e Marcone da 3 pareggia quando restano cinquanta secondi da giocare. 69 – 69. Dalla lunetta, causa bonus raggiunto da entrambe le squadre, sia Galantino sia D’Introno fanno uno su due. A 20 secondi dal termine è Trani in possesso palla sul 70 – 70. A un secondo dal termine D’Introno commette fallo su Galantino che dai 5 metri fa zero su due mandando la partita all’overtime.

Con le squadre decimate dai falli, l’overtime è più emozionante che bello da vedere. È una gara a chi sbaglia di meno e Corato trova in Laquintana l’uomo partita. Prima dal gomito e poi da 3 punti, il giovanissimo play realizza due canestri fondamentali per i suoi. Nel frattempo Jarrett, con una gamba sola – domani si avrà la prognosi, si sospetta una distorsione al ginocchio destro – torna in campo per non far giocare i suoi in quattro e prende anche due rimbalzi. L’ultimo tiro è di Trani che, sul 76 – 78 non trova la retina.

Corato torna a casa con il bottino pieno ma con tanto rammarico. Troppo nervosismo, tante proteste e poca consistenza in fase realizzativa. Si preannuncia una lunga settimana per coach Cadeo e company.

Parziali:

12 – 19, 28 – 34, 55 – 39, 70 – 70, 76 – 78.

Tabellini:

Juve Trani: Altieri, Liso 17, Ventura 2, Van Den 3, Vania, Galantino 28, Liksa 14, Passero 9, Murolo 2, Rizzi 1. All. Alessa.

NMC Corato: Cipri 2, Di Bartolomeo 10, Mazzilli 15, D’Imperio, Laquintana 5, Gatta 6, Jarret 6, Scaringella 2, D’Introno 7, Marcone 8. All. Cadeo.