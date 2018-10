Corato, contro Campli a caccia di conferme

A distanza di una sola settimana, domenica 28 ottobre si ritorna al Palalosito per la quinta giornata del girone C di serie B, contro Globo Campli, che ha iniziato il suo campionato con quattro sconfitte.

I neroverdi dalla loro hanno la voglia di continuare questa striscia positiva, iniziata proprio in casa una settimana fa contro Fabriano. I ragazzi di coach Verile, non si sono fatti abbattere dalle due sconfitte consecutive nelle prime due giornate, continuando a sudare e lavorare senza sosta, portando a casa 4 punti su 4 disponibili nelle ultime due giornate.

Come ogni partita di serie B, anche Campli non sarà un impegno facile, nonostante la squadra abruzzese venga da 4 sconfitte consecutive. Dalla sua, Corato avrà il solito, calorosissimo Palalosito, che sicuramente darà la giusta carica per affrontare al meglio anche questa partita.

Campli è una squadra giovane, formata quasi interamente da under all'esordio in categoria. Il punto di riferimento è il classe 1999 Milosevic (16 pti a partita). La maggior parte delle giocate partono dal play classe 1998 Valerio Miglio. Il resto del roster è formato da tanti giovani di belle speranze. Quello contro gli abruzzesi è un impegno da non sottovalutare, in questa serie B nulla è semplice, nulla è scontato.