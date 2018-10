Bellissima vittoria per la Nuova Matteotti Corato che, nella terza giornata del campionato di serie D, girone A, tra le mura amiche del PalaLosito, si impone per 102 – 60 su una Federiciana Altamura di fatto mai in partita. Terzo successo su altrettante uscite stagionali: questa volta non c’è stato nessun problema per i coratini. La pratica Altamura, al di là dei pronostici della vigilia, è stata archiviata sin dalle prime battute.

Lo starting five scelto da coach Cadeo vede Cipri in cabina di regia, Aldo Gatta come guardia, Di Bartolomeo esterno, Jarrett e Mazzilli sotto le plance. Gli altamurani di coach Lorusso rispondono con Ambrosecchia, Picerno, Lorusso, Lauriero e Barozzi.

La partita s’infiamma da subito. Ad un canestro degli ospiti rispondono i coratini segnando. Ad un errore equivale un altro errore. Ma è Jarrett che, nel giorno del suo compleanno, è particolarmente ispirato (24 il suo bottino personale a fine partita), prima con una schiacciata spettacolare, poi con due bombe, suona la carica per i suoi e l’NMC incanala la partita a proprio favore.

Complice una difesa a tutto campo, atta a limitare le incursioni del sempreverde Ambrosecchia, aumentano i palloni recuperati e i contropiedi, che siglano il +9 al settimo. Il finale di quarto vede, però, qualche imprecisione di troppo da parte di entrambe le squadre. Si va al primo mini-break sul 24 – 16.

I primi quattro minuti della seconda frazione sono tutti biancoblu. Mazzilli ne segna 4 e Gatta e Marcone dal perimetro non perdonano. Il parziale è di 10 – 0 con Altamura che accusa il colpo e perde lucidità in fase realizzativa. Ambrosecchia da 3 prova a riaccendere i suoi e la Federiciana mette a segno un controparziale di 0 – 5. Ma c’è davvero poco da fare. La Nuova Matteotti sembra davvero intenibile dall’arco dei 6.75. A due minuti dal termine del periodo i punti di vantaggio sono 20, 45 – 25. Il ritmo cala, ma il divario tra le due squadre no. Si va al riposo sul 49 – 28.

Il rientro dagli spogliatoi non giova agli ospiti. In campo sembra esserci solo una squadra. Gatta e Mazzilli segnano ad ogni pallone toccato e Jarrett vola come solo lui sa fare. Il divario si allarga sempre di più. Altamura sembra aver perso la voglia di giocare. Corato, cinica, ne approfitta sia in contropiede sia contro la difesa schierata.

Nel finale, però, i coratini sembrano abbassare un po’ il ritmo di gioco e Altamura accenna una timida reazione. All’ultimo intervallo breve il punteggio è di 78 – 46.

L’ultima frazione si apre con un calo sostanziale di ritmo. Ambrosecchia e Barozzi provano a farsi carico della squadra ma è troppo tardi. La Nuova Matteotti Corato è in netto controllo della gara e gestisce il buon bottino accumulato senza problemi. Già dalla seconda metà di quarto, gli altamurani smettono di crederci. Finisce 102 – 60.

È una vittoria che aumenta considerevolmente l’entusiasmo della squadra. L’impressione è che il ghiaccio sia stato rotto. Ora si riesce a giocare con molta più fluidità e, pian piano, si sta scoprendo il vero volto di questa Nuova Matteotti Corato.

I tabellini

Gatta A. 18, Cipri 9, D’Introno 15, Jarrett 24, Di Bartolomeo 8, Marcone 6, Scaringella 2, Mazzilli 15, Lamura 5. All. Cadeo