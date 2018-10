Nmc, grande attesa per il big match contro la Federiciana Altamura Copyright: n.c.

La Nuova Matteotti Corato è pronta ad ospitare la Federiciana Altamura nell’anticipo della terza giornata del campionato di serie D, girone A. Alla vigilia è davvero difficile poter azzardare un pronostico. I ragazzi della Nmc sono reduci da due vittorie in altrettante partite, rispettivamente contro Foggia in trasferta e contro la Fortitudo Trani in casa.



Entrambe le gare hanno creato qualche grattacapo a coach Cadeo, soprattutto per motivi legati a una certa acerbezza della squadra. Tuttavia l’emozione, dell’esordio prima e del debutto in casa poi, è stata compensata da un sistema difensivo ben collaudato e da una tenuta fisica che ha permesso di giocare tutti i 40 minuti con grande intensità.

Pesa molto l’assenza del play Claudio Gatta che sta costringendo il pari reparto Cipri agli straordinari e, più in generale, a ridotte rotazioni di squadra. Nonostante questo, la formazione sta rispondendo bene. Grinta, determinazione e cuore, hanno permesso di sbrogliare matasse particolarmente complicate.

Dall’altra parte c’è una squadra tutta da scoprire. Nonostante le due sconfitte consecutive, rimediate con Fortitudo Trani prima e Cerignola poi, la Federiciana Altamura è quanto mai temibile e imprevedibile. Se il debutto stagionale non è stato positivo, -30 a Trani, già nella seconda partita, grazie agli innesti di Giuffrida e Ambrosecchia – aggregatisi al gruppo in corso d’opera - hanno dato dura battaglia alla corazzata Cerignola. Contro Corato si aggiungeranno anche altri due giocatori di alto livello, Barozzi e Longobardi. Si tratta, dunque, di una formazione completamente rimaneggiata rispetto all’inizio del campionato, molto tecnica ed esperta che, ora, si candida a essere un’altra protagonista.

«Nella partita con Altamura - ha dichiarato Bruno De Nicolo, vice-allenatore della Nmc – ci aspettiamo un miglioramento di tutto il gruppo sia in difesa sia in transizione. Superata la fase d’esordio, dobbiamo dimostrare a noi stessi che il lavoro settimanale e i progressi in generale sono la base su cui costruire entusiasmo e divertimento».

L’appuntamento è al PalaLosito, domani 20 ottobre alle ore 18.30. In occasione della gara interna, a tutti i partecipanti sarà regalato un ticket valido per l’estrazione che si terrà a fine partita: in palio ci saranno una felpa, una t-shirt e una cappellino targati Nmc. Arbitrano i signori Marco di Pietro, di Foggia e Gianpio Mossuto di San Severo. Ingresso gratuito.

Intanto arriva Simone Ungolo, giocherà nell’U15 d’Eccellenza

È pronto a dare il suo contributo alla causa biancoblu l’atleta azzurro Simone Ungolo: ala-pivot, originario di Venosa, classe 2004, altezza 1.95 m, proveniente dalla Virtus Basket Rionero, ha già una carriera di tutto rispetto a soli 14 anni. Convocato al raduno della nazionale under 14 di basket, che si è svolto a Battipaglia dal 31 maggio al 3 giugno scorsi, Simone è stato selezionato dai tecnici della Nuova Matteotti Corato per dare man forte alla squadra impegnata nel campionato U15 d’Eccellenza.

Simone Ungolo ha partecipato ai campionati regionali U16 della Basilicata nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 con la Virtus Rionero, e ha disputato un eccellente Trofeo delle Regioni 2018 con la maglia della Basilicata, dove è arrivato primo nella classifica dei rimbalzi offensivi, terzo nella classifica dei rimbalzi totali, e settimo nella classifica dei tiri liberi, con una percentuale del 75%. Ha totalizzato 58 punti con una media di 11.8 punti.

Risultati importanti che gli sono valsi le selezioni italiane di pallacanestro affidate alla coppia formata da Bogdan Tanjevic (nuovo responsabile delle nazionali italiane) e Gregor Fucka (campione di basket e ora allenatore). Simone Ungolo è pronto a scendere in campo con la Nuova Matteotti Corato che, con questo innesto, prosegue nel suo intento di far crescere atleti di giovanissima età.