Corato pensa al futuro, per la prossima stagione c'è il play Cioppa

La regular season 2018/2019 è iniziata da soli 15 giorni, ma Corato guarda con lungimiranza al progetto intrapreso soli due anni fa in serie D e acquisisce il cartellino del play Antonio Cioppa per la prossima stagione. Il giocatore resterà in prestito proprio a Maddaloni (C Gold) fino al termine del campionato in corso.



Classe 1999, Cioppa è un play dal buon fisico, dotato di un ottimo tiro e visione di gioco e una buona personalità nonostante la giovanissima età. Ecco le prime parole da neroverde del napoletano: «sono felicissimo ed entusiasta di questa avventura che mi aspetta, conosco l’ambiente di Corato e so che è tra i più caldi della categoria. Ormai ci sono poche piazze così, sarà bellissimo».

Prima però testa a Maddaloni: «questa stagione onorerò al massimo quella che è stata la mia casacca in questi anni, darò il meglio per cercare di arrivare ancora più pronto all’avventura coratina».

Infine una battuta sui suoi prossimi compagni d’avventura: «Conosco Mauro Stella, è un idolo, l’ho visto giocare con l’Ambrosia Bisceglie, è un simbolo nel nostro ruolo, un punto di riferimento. Conosco anche Efe Idiaru, mentre gli altri ragazzi li conosco solo perché seguo con interesse i match del Basket Corato».

Corato e Maddaloni, due società storiche, la storia del basket pugliese e di quello campano incrociano di nuovo le proprie strade ad un decennio dalle spettacolari battaglie che le hanno viste protagoniste sul palcoscenico della B2 nazionale, questa volta non per contendersi i due punti, ma per un’operazione di mercato che vedrà approdare in Puglia uno dei play under più talentuosi in circolazione.