Lunedì nero per le giovanili della Nmc Copyright: n.c.

Comincia nel verso sbagliato la prima giornata di campionato per le ragazze dell’U18 di coach Mario Fabrizio e per l’U15 maschile d’Eccellenza.



La femminile, al PalaLosito, cede il passo al Volorosa Intrepida Brindisi, per 36-62. Alla vigilia si sapeva che sarebbe stata una sfida ostica, visto l’ottimo organico, lo stesso che l’anno scorso non ha lasciato per strada nemmeno un punto, e così è stato.

Partita dal ritmo intenso sin dai primi minuti di gioco con le padrone di casa che hanno un buon giro palla in attacco, tralasciando, però, l’aspetto difensivo tanto da portare le ospiti a bucare gli spazi vuoti e a superare l’ostacolo Nmc, ferreo in alcune azioni, ma superficiale nella maggior parte della gara.

Tra il secondo e il terzo periodo di gioco l’intensità aumenta notevolmente, sia a livello tecnico che fisico: a farne le spese, Giordana De Nicolo, che a causa di una gomitata al sopracciglio dovrà lasciare definitivamente il campo.

La NMC prova a non deragliare completamente, conquistando tra le mani un -8 alla fine del terzo quarto, ma Brindisi è brava a volare in picchiata e a portarsi a casa due punti preziosi per l’inizio campionato.

Una sconfitta prevedibile che lascia riflettere coach Fabrizio, con l’obiettivo di tornare sui campi già all’indomani, con tante motivazioni in più.

Non è andata meglio ai ragazzi dell’U15 d’Eccellenza della Nuova Matteotti Corato che tornano da Mesagne con le mani vuote e con tanto rammarico. Nel debutto stagionale il segnapunti della Mens Sana dice 62 – 53 per i padroni di casa. Solo 9 punti di differenza al quarantesimo ma i coratini nel secondo quarto sono stati sotto anche di 20.

«Abbiamo pagato l'emozione del debutto – ha spiegato coach Riccardo Lerro a fine gara – soprattutto nel reparto offensivo. Inoltre siamo stati penalizzati dai troppi falli nel prima parte di gara che hanno limitato le rotazioni». È andata decisamente meglio nel terzo e quarto quarto dove lo svantaggio ha toccato anche le sei lunghezze ma, forse per inesperienza in questo tipo di campionati, non si è riusciti a dare la giusta impronta alla partita.

Questa sconfitta sta dando il senso di questo campionato dove ogni squadra è difficile da affrontare e il livello è particolarmente alto. «Abbiamo tanto su cui lavorare – ha proseguito Lerro – bisogna alzare sempre di più l'asticella. Di positivo c'è la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo. Partiremo da lì per prepararci al meglio per la prossima partita».

L'Under 15 d'Eccellenza tornerà in campo lunedì 22 ottobre, alle ore 18.15 al PalaLosito, dove ospiterà la Diamond Foggia.

Parziali:

15 – 7, 35 – 15, 48 – 35, 62 – 53

Tabellini:

D'imperio 17, Musto 4, Marinelli 6, Riontino 4, Pizzi, Martinelli 4, Santangelo 9, Rutigliani 4, Marinelli C., De Palma. All. Riccardo Lerro