Nmc pronta a scendere in campo, ai nastri di partenza anche gli under

La Nmc scalda i motori ed è pronta a partire con i campionati under: ogni singolo gruppo sta completando il ciclo di allenamenti per poter esordire al meglio nelle diverse gare di campionato. Tra settembre e ottobre sono state tante le manifestazioni organizzate dalla società, anche a carattere nazionale, per favorire il confronto e la crescita degli atleti sia da un punto di vista umano che sportivo.

Ottimi i riscontri ottenuti nel corso del mese di settembre. Il gruppo 2006 ha partecipato al “Torneo Nazionale di Lanciano” - perdendo solo una gara contro gli amici del Montegranaro - e si è classificato al terzo posto. Il gruppo Under 16 invece, la scorsa settimana, ha partecipato a un torneo regionale a Bisceglie, dove si è scontrato con i pari età di Brindisi, Bari e San Severo, oltre ai padroni di casa, disputando delle buone gare. Piccoli ma fondamentali match utili a testare il livello di preparazione degli atleti in vista dell’inizio dei diversi campionati.

A partire dal mese di ottobre tanti gli appuntamenti che animeranno il Palalosito coinvolgendo anche gli iscritti al minibasket: arriveranno da tutta Italia per cimentarsi in piccoli tornei di pallacanestro e in altrettanti memorial, come quello che ricorda i compianti fratelli Mazzilli.

Nel periodo natalizio i protagonisti saranno i giovani del gruppo Esordienti (anno 2007) che, in trasferta, sul campo del Bassano del Grappa, avranno l’opportunità di scontrarsi con i pari età provenienti da tutta Italia.