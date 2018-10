“A canestro in piazza sedile”, la festa neroverde è servita

Come al PalaLosito. Un’ondata neroverde ha gremito domenica mattina piazza Sedile, in occasione de “A Canestro in Piazza Sedile”, evento organizzato dall’Adriatica Industriale Basket Corato a una settimana dall’inizio del campionato.



Una festa della palla a spicchi neroverde, una mattinata da incorniciare, che ha visto protagonisti assoluti i bambini. Decine i piccoli cestisti che hanno affollato il campo da basket allestito per l’occasione in piazza, centinaia i tifosi, i curiosi, che hanno partecipato alla festa.

E mentre gli spettatori diventavano protagonisti di giochi a tema cestistico e persino di una partita 4 contro 4 che ha visto anche la partecipazione dei nostri Gints Antrops ed Efe Idiaru, i bambini approfittavano per accaparrarsi i centinaia di palloncini neroverdi disseminati per la piazza, con le facce dipinte con i colori della squadra del cuore.

Una giornata da ricordare, così come sottolineato dal presidente Antonio Marulli: «è una giornata meravigliosa, sono rimasto molto colpito dall’organizzazione e dalla numerosissima affluenza di pubblico. Questa festa è il segno che la città ama il basket, vive di basket. Mi emoziona, come genitore e come presidente, vedere tutti questi bambini che si divertono dietro una palla a spicchi, tutta questa gente, tutta questa partecipazione, sono davvero un premio a tutti i nostri sforzi quotidiani. La città ha bisogno di questi momenti. Domenica inizia il campionato, un campionato difficilissimo, ma con il supporto di questi tifosi meravigliosi faremo bene».

Il campionato di serie B inizia tra sette giorni, ma Corato e i coratini, con l’entusiasmo, con la partecipazione, con il calore, con la passione, con la gioia, hanno già vinto.