As Basket, week-end a Nardò per il "Torneo Andrea Pasca"

Smaltite le fatiche del torneo di Bisceglie dello scorso week-end, dove Corato ha ben figurato contro avversari di spessore come Bisceglie e Matera, la squadra di coach Marco Verile ha svolto un'altra intensa settimana di lavoro fisico e tecnico tattico, in vista dell'esordio in campionato contro Chieti, in programma il 7 ottobre alle 18 al PalaLosito.



Prima di affrontare i temibilissimi abruzzesi, tra le pretendenti allo scettro del girone C di serie B, Stella e co. affronteranno un altro quadrangolare in quel di Nardò, contro i padroni di casa, Bisceglie (ancora loro) e Lupa Lecce, vecchia conoscenza dei neroverdi.

Saranno proprio i granata della Andrea Pasca Nardò ad affrontare Corato, domani alle 20 al Pala "Andrea Pasca" in quella che sarà un'altra difficilissima sfida dal sapore di serie B. La Frata, dopo la salvezza ottenuta l'anno scorso, si è rinforzata in tutti i reparti grazie al lavoro del presidente Marra e tutto lo staff e quest'anno punterà prepotentemente alla zona play-off.

La squadra di coach Quarta, che in questa pre-season ha messo in fila quattro vittorie contro Mola, Monteroni, Lecce e Ostuni, ha un roster completo in ogni reparto, che ha visto conferme importanti, come Ingrosso, Provenzano e capitan D'Anna e acquisti di spessore, come il play Bonfiglio, Mastrangelo, Visentin, l'ex Amatori Pescara Mathias Drigo e l'under Razzi ex compagno di squadra del nostro Smorra ad Isernia.

Piccola curiosità; l'anno scorso nel torneo "IV Torri" di Corato, proprio il Nardò superò di misura Corato nella finalissima (i neroverdi erano neo-promossi in C Silver) e proprio la casacca granata è stata l'ultima indossata da capitan Mauro Stella prima di ritornare a casa.

Il Torneo "Andrea Pasca" si aprirà alle ore 18.00 con la prima semifinale tra Lupa Lecce e Bisceglie, alle 20 sarà la volta di Nardò e Corato (diretta streaming sulla pagina Facebook Basket Corato dalle 19.55). Le sconfitte si affronteranno nella finalina domenica alle 18.00, mentre alle 20.00 avrà luogo la finalissima tra le due vincenti delle gare di domani.

Una due giorni di grande basket da non perdere, due sfide difficili e affascinanti per i neroverdi, vogliosi di crescere ancora e arrivare al 7 ottobre nella miglior condizione possibile.