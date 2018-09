La Nmc torna in campo, nel week-end la "Coppa Matteotti"

La Nuova Matteotti Corato torna in campo per la terza edizione della “Coppa Matteotti” in programma sabato 22 e domenica 23 settembre nelle mura amiche del PalaLosito.



Procede il cammino pre-campionato dei coratini che, questo week-end affronteranno la Bls Potenza, la Nb Lecce e Bk Fasano.

Il trofeo prevede le due semifinali sabato 22 con la prima partita alle 18.00 tra Potenza e Lecce, mentre alle 20 sarà il turno dei nostri ragazzi che affronteranno i fasanesi.

Nella giornata di domenica alle 18.00 giocheranno le perdenti del giorno prima per il terzo e il quarto posto. Alle 20 ci sarà la finale per l’attribuzione della Coppa Matteotti.

È un altro importante test per i coratini che, questa volta, giocheranno contro squadre di pari categoria. Tutte le formazioni, infatti, militano in serie D. Un’ottima occasione per verificare a pieno il lavoro fin ora svolto, capire cosa migliorare e continuare nel percorso di amalgama dei giocatori sul campo.

«Questo week-end Corato si tinge di bianco e blu. Vi aspettiamo tutti al PalaLosito per tifare i nostri giovani ed essere il sesto uomo in campo» scrivono dalla Nmc.