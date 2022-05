Adriatica Industriale, oggi il match che può valere una stagione

La gara che si disputerà questo pomeriggio sul parquet del PalaLosito è senza dubbio il match più atteso di tutta la stagione. L'Adriatica Industriale Basket Corato giocherà tra le mura amiche incontrando per la terza volta in poche settimane la temuta avversaria Molfetta, battuta al PalaPoli in maniera netta nelle due precedenti gare. I ragazzi di coach Verile sono carichi e pronti a ripetere le prove maiuscole delle due trasferte: il che significherebbe salutare la C Gold e abbracciare la promozione a categoria superiore. L'obiettivo serie B non è mai stato così vicino.

Gara 3, dunque, potrebbe essere determinante per i neroverdi, protagonisti di due strepitose partite sul parquet molfettese, impostate su una impressionante prova difensiva contro il miglior attacco del campionato. Le attese sono tante, l'emozione anche.

Al PalaLosito si attende il pubblico delle grandi occasioni, con un annunciato tutto esaurito. I biglietti in prevendita sono stati già quasi tutti terminati. Gli ultimi tagliando saranno disponibili dalle 10 alle 12.30 presso la sede del Basket Corato in via Matteo Renato Imbriani 1/E a corato.

In caso di raggiungimento della capienza massima prevista, il botteghino nel pomeriggio rimarrà chiuso. Sarà garantita la vendita dei solo biglietti per i tifosi ospiti come da accordi tra

società. L'apertura cancelli è prevista alle ore 17.15.