Il Basket Corato si regala Gigi Brunetti per i playoff

Ancora un grande rinforzo per l'Adriatica Industriale Basket Corato in vista della finale play-off contro Molfetta: Luigi Brunetti è la nuova ala pivot dell'Adriatica Industriale Basket Corato. Classe 1988, Brunetti è un 4/5 moderno, che ha nel tiro dalla media la sua "signature move, ma che non disdegna l'uscita dai blocchi e il tiro da oltre l'arco.

Quello di Gigi è un gradito ritorno all'ombra delle Quattro Torri, dopo l'esperienza molto positiva della stagione 2019/2020, interrotta anzitempo dalla pandemia. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 Brunetti è stato super protagonista con la canotta di Barcellona (serie B girone D). Proprio a Barcellona, la nuova ala-pivot neroverde, nella regular-season 17/18 ha messo a segno 11,6 punti e 8,2 rimbalzi in 30’ di impiego medio; 9 punti e 5,7 rimbalzi nelle nove partite di playoff disputate; 7 punti e 4 rimbalzi alla Final Eight di Coppa Italia; nella stagione 16/17 Brunetti ha messo a referto 13,2 punti e 7,6 rimbalzi in 31’; 12,7 punti e 7,7 rimbalzi nelle sette partite di playoff.

Nel 2015/2016 Brunetti ha vestito in serie B la canotta di Mortara: 15,7 punti e 8,2 rimbalzi in 36’. Nel 2014-2015 Brunetti ha giocato in serie C a San Severo (10,6 punti), nel 2013-2014 a Monteroni (serie B, 11,5 punti e 8,3 rimbalzi in 31’), nel 2012-2013 a Mola (serie C, 15,8 punti e 8,1 rimbalzi in 34’). Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Porto Sant’Elpidio, Fossombrone, Lumezzane, Capo d’Orlando, Ceglie, Bisceglie, Follo, Lecco.

Le ottime esperienze in B con Avellino e Catanzaro nella stagione 20/21 sono state il preludio al ritorno nella sua Puglia. In questa stagione Gigi ha vestito la maglia di Mola, trascinando i biancoblu sino alla semifinale, risultando tra i protagonisti assoluti della stagione. Il suo ritorno consentirà rotazioni di lusso sotto le plance a coach Verile ed andrà ad aumentare il tasso tecnico e la fisicità del roster neroverde.