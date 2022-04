Vincenzo Di Gennaro è il nuovo coach della Automurgia Baskin Corato

Vincenzo Di Gennaro è l'head coach della squadra neroverde di Automurgia Baskin Corato, la squadra di pallacanestro inclusiva di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane sulle nostre pagine. Un gradito ritorno per lui, già responsabile tecnico minibasket per i colori neroverdi. «Da istruttore nazionale minibasket al Baskin» afferma coach Di Gennaro nella prima intervista in neroverde. «Un nuovo sport con tanti punti di riflessione, con storie importanti che non si risolvono ma che vivono momenti di spensieratezza con gli allenamenti e le partite. I ragazzi non si sentono diversi, bensì parte integrante di un progetto, di un gruppo senza differenze di alcun genere. Sono entusiasta di questa nuova avventura e ringrazio la società che ha creduto in me».