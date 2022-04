Basket Corato, vittoria-bis contro Monteroni e semifinale in tasca

L'Adriatica Industriale Basket Corato espugna il Pala Quarta Lauretti di Monteroni con il punteggio di 68-74 e approda in anticipo alle semifinali, chiudendo la serie 2-0 dopo un match davvero emozionante e senza esclusione di colpi.

Parte benissimo l'Adriatica Industriale con il duo Stella-Ouandie subito ispiratissimo, 3-12 dopo pochi minuti. Dall'altra parte però, pian piano, sale in cattedra Kelmelis, che realizza 3 triple di fila che riportano sotto i gialloblù (12-16). Negli ultimi 3' i neroverdi si ritrovano offensivamente e chiudono il primo quarto sul 15-22. Prima fase di secondo parziale molto tirato ma con pochi sussulti, il punteggio resta basso ma Corato ne ha di più (18-31 a metà tempo). Pur non brillando in percentuali, i viaggianti tengono saldo il pallino del gioco e continuano ad ampliare la forbice fino al 26-41 al termine del primo tempo.

Andamento lento nei primi minuti del terzo quarto, con le due squadre sterili offensivamente ma la partita resta intensa. L'Adriatica Industriale resta solidissima in difesa e tenta di ammazzare il match a metà tempo (30-49), con i padroni di casa che tentano di restare aggrappati al match con estemporanee soluzioni personali. Capitan Leucci prova a suonare la carica per i suoi ma i viaggianti ritrovano smalto sul finire del quarto: si va all'ultimo riposo sul 41-56. Ultimo periodo, pronti via i tarantolati confezionano un parziale di 11-0 in 120" trascinati da un ritrovato Tarolis, Corato con meno certezze anche a causa della bolgia del Pala Quarta. Il canestro avversario sembra stregato mentre le percentuali gialloblù si impennano vertiginosamente. Gli strappi di Ouandie riportano Corato sul +8 a metà quarto ma la partita non è affatto finita: le triple impossibili di Kelmelis e Leucci portano a -3 i salentini, Corato rischia a più riprese ma il gioco da tre punti di Lutterman e due liberi di Mauro Stella chiudono la contesa a 12" dal termine. Finale dal Pala Quarta Lauretti: Monteroni-Corato 68-74.

Primo obiettivo raggiunto per Corato, che chiude così la serie e si concede una domenica di pausa, che sarà fondamentale per ricaricare le pile. Adesso in semifinale una tra Adria Bari e NMC.

Tabellini

Corato: Idiaru 11, Tomasello 1, Stella 20, Chiriatti 4, Del Tedesco 3, Lutterman 16, Bucciol 2, Ouandie 17, Sgarlato NE, Mitrovic NE, Algie NE, Jareci NE

Monteroni: Guido 6, Quarta 4, Stefanizzi 3, Kelmelis 19, Tarolis 8, Leucci 12, Lorenzo 3, Pallara 6, Colaci 1, Banti 6, Vantaggiato NE, Greco.