Nmc, battere Bari per continuare a sognare

Dimenticare gli ultimi 20 minuti di gara 1 a Bari e riprendere il cammino interrottosi proprio a Bari in regular season, con una vittoria. Questo l'imperativo categorico in casa Nuova Matteotti Corato, che questa sera sarà impegnata in gara 2 dei playoff contro l'Adria Bari. Un solo risultato a disposizione dei ragazzi di coach Patella, cioè la vittoria, per poter continuare a inseguire il sogno promozione.

A causa della sconfitta subita in gara 1, un nuovo ko significherebbe infatti eliminazione per i coratini e fine della corsa mentre un risultato positivo manderebbe la sfida a gara 3, di nuovo in trasferta, domenica pomeriggio a Bari. Degli avversari si sa ormai tutto, pregi e difetti, ma va ricordato che i baresi, nell'ultimo match giocato al PalaLosito, hanno perso 91-72. Anche allora era una gara infrasettimanale ed i coratini dovevano vincere per inseguire i playoff. Stavolta alle viste in semifinale ci potrebbe essere una stracittadina contro il Basket Corato. Motivo in più per non deludere i tifosi che gremiranno il PalaLosito, finalmente al 100% della capienza e pronto a spingere la NMC nel suo arduo compito.

Bari è in un gran momento di forma, viene da 6 vittorie consecutive ma la Matteotti ha le armi per poterla mettere in difficoltà e capitan Oluic e compagni non vorranno certo perdere di fronte ai propri tifosi ma anzi ci terranno a continuare ad inseguire quello che fino a 2 mesi fa sembrava un miraggio: la semifinale playoff. La gara, che si preannuncia avvincente e spettacolare, si giocherà alle 20,30, e sarà arbitrata dai signori Iaia di Brindisi e Marseglia di Mesagne.