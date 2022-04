Adriatica Industriale a Monteroni per gara 2 dei quarti di finale

Questa sera alle 20.30 al Pala Quarta Lauretti di Monteroni andrà in scena gara 2 dei quarti di finale, di fronte Monteroni e Corato. La vittoria larga di domenica scorsa non deve ingannare gli uomini di coach Verile, impegnati su uno dei campi più ostici della serie C Gold. La squadra tarantolata infatti Nella regular season ha conquistato ben 16 punti sui 22 totali proprio tra le mura amiche, un vero e proprio fortino quasi inespugnabile, dove anche Corato nella prima uscita stagionale del torneo ha faticato per portare a casa i due punti.

Per il Corato la vittoria di 3 giorni fa ha dato ulteriore carica all'ambiente neroverde, e ulteriore slancio per il difficile match di oggi. Tutti a disposizione per la trasferta salentina, tutti consapevoli dei propri mezzi, tutti con la volontà ferma e assoluta di concludere la ferie già quest'oggi, per poter poi arrivare alle semifinali con le pile cariche. Il 69-48 della gara 1 ha dato ottime indicazioni allo staff neroverde, soprattutto di natura difensiva. Certamente bisognerà alzare un po' le medie al tiro, ma i presupposti per giocare un'altra grande partita ci sono tutti.

Per Monteroni: nel catino del Pala Quarta Lauretti i gialloblù si giocano il tutto per tutto. Dopo una prima parte di stagione da dimenticare, i salentini si sono riscattati alla grande e arrivati a questo punto vogliono continuare a sognare. Certamente le assenze di Leucci e Quarta hanno reso ancor più dura la campagna coratina, ma davanti al loro pubblico Monteroni cercherà di rendere ancor più memorabile questa stagione. Servirà il miglior Corato della stagione per vincere questo match, tutti dovranno dare il loro apporto per raggiungere la tanto agognata semifinale.